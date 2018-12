Sket i ugen: Det er regnskabets time

Sagt i ugen





Iværksætteren og millionæren Martin Thorborg, som fik eftergivet en offentlig gæld på 81,25 kroner, synes, at myndighederne skulle have gjort mere for at inddrive de penge, borgerne skylder:

»Man kan ikke klippe håret af en skaldet, men vi er ikke skaldede alle sammen«.

(B.T.)





Direktør Charlotte Fischer, Dansk Affaldsforening, blev trist til mode over at læse slutdokumentet fra klimakonferencen i Katowice:

»Uendelige guirlander af diplomatkoder læsset til med krydsreferencer, paragraffer og dokumenter, som ingen normaleksistens kender. Papiret var bygget op lige så folkefjendsk, som man kender det fra EU, med alverdens indledende konstateringer, taksigelser og bekræftelser, alt imens pointen fortaber sig i tågerne«.

(Politiken)





Sarah Stradel Garn Hansen beskrev sin veninde Louisa Vesterager Jespersen fra Ikast, som forleden blev myrdet af formodede islamistiske terrorister under en vandretur i Marokkos bjerge:

»Hun ville bare gerne opleve verden, og hun har altid troet på det bedste i folk«.

(Politiken)





Khalid Razin fra Marrakesh om stemningen i Marokko efter mordene på Louisa Vesterager Jespersen og hendes norske veninde:

»Det må aldrig kunne ske. Men der er altid tåber. Altid en dårlig fisk, der får hele kassen til at stinke. Hvis det er muligt, er vi endnu mere ulykkelige her end i Danmark og Norge«.

(dr.dk)





PET’s tidligere chefinspektør Hans Jørgen Bonnichsen så drabene på de to skandinaviske kvinder som et skift i terroristers strategi – fra angreb på julemarkeder og lignende, hvor det gælder om at dræbe flest muligt, til at gå efter »uskyldigheden selv« langt ude i et bjergområde:

»På den her måde rammer man jo direkte ind i hjertet hos os allesammen. Det er ekstremt nemt for os at identificere os med de kvinder«.

(Jyllands-Posten)





Seniorforsker Kristian Søby Kristensen, Center for Militærstudier, om den amerikanske forsvarsminister, Jim Mattis, der valgte at træde tilbage, efter at præsident Donald Trump havde besluttet at trække USA’s tropper ud af Syrien:

»Mattis har formentlig tænkt: Hvis jeg ikke længere kan overbevise Trump om, at det her er skingrende dumt, hvad laver jeg så her?«.

(Politiken)





Filminstruktør Hella Joof om nøgenheden i sin nye film ’Happy Ending’, der beskriver kærligheden mellem to ældre:

»Det var meget vigtigt for mig, at der var noget hud. Altså, de skal eddermame bare se noget hud, for al hud er jo dejlig, og man har jo også hud, når man er 70. Det kan jo ikke nytte noget, at man tabuiserer kroppen på et bestemt tidspunkt«.

(B.T.)

