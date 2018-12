Ole Rasmussen ser tilbage på 2018: Britta Nielsen nåede trods alt kun at rage 110 millioner til sig, inden hun blev afsløret af en insisterende bogholder fra Roskilde Kommune

Sagt i året

Journalist Hans Bjerregaard, Ekstra Bladet, nominerede fhv. bankchef Thomas Borgen til ’Årets nytårstorsk’ og bemærkede, at man for de 1.500 milliarder kroner, der blev hvidvasket i Danske Banks estiske afdeling, kunne have købt syv Big Macs til hvert eneste menneske på Jorden:

»Dette gigantiske beløb, som fes igennem Dansk Bank i Estland, havde Borgen altså svært ved at få øje på. Han havde nemmere ved at se, at den estiske afdeling var en vældig god forretning«.

(Ekstra Bladet)

Mette Skak, lektor i statskundskab ved Aarhus Universitet, om de populistiske bevægelser, der har sat deres præg på Europa i år:

»Man må håbe, at det går op for vælgerne, at populisterne står for at tisse i bukserne for at holde varmen, og at det ikke er det, der er brug for lige nu«.

(Jyllands-Posten)

Rektor Per Holten-Andersen, CBS, efter anklager om, at skolen skulle have forbudt sangen ’Den danske sang er en ung blond pige’, som en udenlandsk forsker angiveligt følte sig krænket af ved et arrangement for to år siden:

»Den er ikke forbudt. Den er en del af dansk kultur, og den er en del af vores fortid. Selvfølgelig må den synges på CBS«.

(DR Nyheder)

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (Venstre) var en af mange danskere, der havde anekdoter at fortælle om Kim Larsen efter sangerens død i september:

»Jeg har skændtes med ham, så det bragede. Det var tilbage i 2007, fordi det faldt i mit lod at være ministeren bag rygeloven, og den var han godt nok ret meget imod. Et par år senere sad jeg på Sortebrødre Torv i Odense og bestilte en danskvand, og så kom tjeneren ud med en bakke med en fadøl og et askebæger og to smøger. Jeg tænkte, ’hvad stikker der under her’. Så gik jeg ind, og der sad Kim og grinede over hele hovedet«.

(tv2.dk)

Folketingets formand, Pia Kjærsgaard (DF), i sine mindeord om prins Henrik, som døde i februar:

»Hans store hjerte bankede for os og alle de ting, som vi i Danmark er gode til. Hans gode humør, glæde ved livet og evne til at være til stede nåede ud til rigtig, rigtig mange. Derfor er vi så taknemmelige for, at han valgte os. Og derfor er vi så berørte af, at han ikke er hos os længere«.

(Altinget.dk)

Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, i anledning af prins Henriks død:

»Tanker i dag til en familie, der har mistet deres mand, far og farfar. Hvil i fred«.

(Twitter)

Nytårsspådom fra satireprofilen Den megakorte avis:

»2019, mand. Jeg forestiller mig en alles kamp mod alle i et postapokalyptisk Mad Max Light-univers med sindssyge ledere, hvor vi kører på skøre elcykler og pebersprayer hinanden, mens havene stiger og afrikanerne strømmer ind over Europas opløste grænser. Stort set ligesom 2018«.

(Twitter)

