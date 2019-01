Grøntsagerne gik viralt: Der ligger mere bag end blødkogt broccoli

Sagt i Ugen

Udlændingeordfører Mattias Tesfaye, Socialdemokratiet, om videoen, hvor en lille dreng bliver nægtet broccoli og kartofler på Udrejsecenter Sjælsmark:

»Vi i Socialdemokratiet går ind for en stram udlændingepolitik, men ikke en skør udlændingepolitik. Hvis en dreng på 5 år beder om kartofler og broccoli, så har jeg meget svært ved at forstå, hvorfor man på et statsligt drevet udrejsecenter ikke bare giver ham kartofler og broccoli. Det tror jeg bare, vi skal være glade for, at han beder om«.

Kommunikationschef Via Christensen, Kriminalforsorgen, da hun blev spurgt, hvorfor kartofler og broccoli er forbeholdt småbørnene på udrejsecentret:

»Det kan forekomme unødvendigt og firkantet, at større børn ikke kan få småbørnsmad, men den skarpe sondring opretholdes ud fra et praktisk behov om mængde og om forudsigelighed og tydelighed for beboerne om, hvilken menu der er til rådighed, for at undgå konflikter om forskelsbehandling, forfordeling og så videre. Af hensyn til de helt små børns behov for mad, der kan moses, som ikke indeholder for meget salt og så videre, er det nødvendigt at have en særlig menu til dem«.

Hørsholms borgmester, Morten Slotved (konservativ), om Udrejsecenter Sjælsmark, hvorfra hans kommune får 40 procent af alle sine underretninger om børn:

»Det viser jo, at centret ikke dur. Det løser ikke den opgave, som staten håbede på. Vi står med et center, hvor børnene mistrives. Det er åbenlyst og derfor en grund til at lukke det«.

Information-læser Louise Maack Pettersson om avisens kronik, hvor pædagog Jan Andersen beskrev drabet på sin egen datter:

»Hans kvalmende poetiske og velartikulerede beskrivelse af et brutalt overgreb og drab må være rædselsfuldt for hendes mor at læse. Hvordan kan Information give ham den ret?«.

Debatredaktør Gry Inger Reiter, Information, om sine grunde til at bringe kronikken:

»Det handler ikke om, at nu skal alle have lov at dræbe børn. Spørgsmålet er, om vi kan forholde os til en grufuld handling uden at reducere det til et spørgsmål om hævn eller gøre gerningsmanden til et monster. Vi kan godt sætte os ind i, at kvinder kan få fødselsdepressioner, men hvad med mænd, der får en depression som Jan Andersen?«.

SF’s tidligere formand Holger K. Nielsen, der første gang kom i Folketinget i 1981, og som ikke stiller op igen:

»Dengang kunne man nemt se, hvis et folketingsmedlem var blevet interviewet til TV-avisen klokken 19.30. Så gik vedkommende på en særligt selvsikker måde hen ad gangene. Det var jo den eneste tv-kanal, og det var en sjælden måde at henvende sig til langt over en million vælgere på. I dag er man jo nærmest nødt til at flygte nogle gange for ikke at skulle på TV 2 News hele tiden«.

