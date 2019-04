Sket i ugen: Sorte huller og hvide løgne

Sagt i ugen





Udlændingeminister Inger Støjberg på ugens mest omtalte pressemøde, hvor Venstre orienterede om socialdemokratisk udlændingepolitik:

»Hvis Mette Frederiksen bliver statsminister i Danmark, er det kun et spørgsmål om, hvor meget der bliver lempet − ikke om der bliver lempet. Og det vil få meget alvorlige konsekvenser for Danmark«.

(Jyllands-Posten)

Politisk kommentator og tidligere pressechef i Venstre Søs Marie Serup om regeringspartiets pressemøde:

»Hvis ikke det var over kanten, så var det et nyt sted at placere kanten i dansk politik. Der står tre ministre og har ikke andet med end en beregning af nogle forudsætninger, der er urimelige at lægge ned over en politisk modstander«.

(Ritzau)

Jyllands-Postens lederskribent havde ikke meget tilovers for statsministerpartiets valgoffensiv:

»Partiet smider udlændingekortet, før spillet er gået i gang. Ud over at være opsigtsvækkende tyder det også på, at Venstre er mere trængt, end meningsmålingerne viser«.

(Jyllands-Posten)

Det socialdemokratiske folketingsmedlem Mattias Tesfaye nævnte sin egen mor som en af dem, der kunne have gavn af tidlig pension af den type, som partiet gerne vil indføre:

»Masser af mennesker er jo ligesom min mor. Raske nok til at have en vagt eller to, men for syge til, at det sker uden piller og smerter og lægebesøg hele tiden. Og de mennesker, der ikke lige passer ind i vores fine kasser herinde, de er kommet i klemme«.

(Politiken)

Efter den seneste fristforlængelse satsede den britiske premierminister, Theresa May, entydigt på en Brexit-aftale med oppositionspartiet Labour:

»Hvor udfordrende det end måtte være rent politisk, tror jeg fuldt og fast på, at de to partiers ledelser arbejder tæt sammen for at levere det, som det britiske folk har stemt for«.

(bbc.com)

Fodboldspilleren Viktor Fischer, FC København, om homofobi, efter at OB-fans systematisk havde kaldt ham »gay« (bøsse):

»Det er en uskik i samfundet generelt, men især i fodbold. De kan kalde mig en idiot, de kan sige, at jeg har en glat frisure. Det har endda en snert af humor. Men det hører ingen steder hjemme, at det skulle være et skældsord i fodboldkulturen i 2019«.

(dr.dk)

Tidligere miljøminister Ida Auken (radikal) efter ugens stort anlagte arrangement med Michelle Obama i Royal Arena, hvor 11.000 tilhørere havde betalt fra 300 til 3.450 kroner for en aften med USA’s tidligere førstedame:

»Jeg er så skuffet. Vi sad en masse kvinder, der glædede os til, at en stærk kvinde stod frem med budskaber til verden om, hvordan man gør en forskel, men vi fik spørgsmål om chicken nuggets og vægfarven på et børneværelse«.

(BT)





Vis mere