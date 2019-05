Sket i ugen: Der er 69 milliarder til fed velfærd, hvis vi stemmer på Løkke (og tror på Julemanden)

Sagt i ugen





Statsminister Lars Løkke Rasmussen, da han præsenterede Venstres ’velfærdsløfte’ om 69 ekstra milliarder til velfærd frem til 2025:

»Når man kigger frem, er det tydeligt, at der kommer flere ældre, flere børn. Det stiller større krav til velfærden og økonomien«.

(Ritzau)

Cheføkonom Mads Lundby Hansen fra den liberale tænketank Cepos om regnemetoden bag Venstres ’velfærdsløfte’, hvor partiet får 20,5 milliarder til at se ud som 69:

»Det er et trick, som politikerne desværre tidligere har haft stor succes med. Det er en metode, man bruger for at pumpe tal op, så det ligner, at nu gør man søreme noget meget, meget markant«.

(Berlingske)

Chefredaktør Mette Østergaard, Berlingske, konstaterede, at Lars Løkke fra valgkampens start var i fuld gang med at ofre borgerligt arvegods:

»I hvert fald virker det som Løkkes desperate overlevelsesstrategi at kopiere socialdemokratiske dagsordener i håb om at erobre en del af de vælgere tilbage, som Mette Frederiksen har fået så godt fat i«.

(Berlingske)

Tømrer Danny Sjøberg, 48, havde mere fidus til Socialdemokratiets pensionsudspil end til regeringens:

»De har kørt kampagnen længe. Det har vi jo set på busreklamerne, og hele deres valgkamp har kørt på pension. Så kommer Lars Løkke i sidste øjeblik inden valget. Det kan alle gennemskue«.

(Information)

Hasan Daher, tolk og formand for Den Somaliske Forening i Danmark, om danske politikeres behandling af muslimer i valgkampen:

»Det, der foregår, er mobning på storskærm«.

(Politiken)

Radioværten Iben Thranholm, der i sidste uge kaldte Stram Kurs for »et parti, der bygger på ekstrem tomhed«, bekræftede i denne uge, at hun stiller op for partiet til folketingsvalget:

»Det er faktisk også en overraskelse for mig selv, at jeg stiller op for Stram Kurs. Men det viste sig, at Rasmus Paludan faktisk var enig i min kritik. Og så spurgte han, om jeg ikke ville stille op for partiet«.

(B.T.)

Fodboldspilleren Christian Eriksen, efter at hans engelske klub, Tottenham Hotspur, på en enkelt halvleg gjorde det af med deres hollandske modstandere og kvalificeret sig til finalen i Champions League:

»Jeg har ondt af Ajax. De spillede bedre fodbold end os over de to kampe«,

(uefa.com)

Professor Carsten Rahbek, Københavns Universitet, om FN-rapport, der fastslår, at omkring en million dyre- og plantearter er truet af udryddelse:

»Hvis folk synes, at de er trætte af at høre om dommedag, så bliver de endnu mere trætte af det her. Den understreger, at mennesker er i fuld gang med at forårsage den sjette store massedød i Jordens historie«.

(Berlingske)

