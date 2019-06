Sket i ugen: Pia & Klimatosserne - nu også i tysk udgave

Sagt i ugen

Folketingets formand, Pia Kjærsgaard, ledte på valgaftenen efter forklaringer på DF’s katastrofalt dårlige europavalg:

»Måske er det alle klima … hvad er det nu, man kalder dem ... klimatosser? Nej, alle dem, der alene går op i klima. Det gør vi også i Dansk Folkeparti, men det er ikke det, vi alene går op i«.

(TV 2 Nyhederne)

Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, efter valget til Europa-Parlamentet:

»Tak til de tusindvis af klimatosser, der har stemt på os i dag«.

(Twitter)

Venstremanden Søren Gade, som fik over 200.000 personlige stemmer ved europavalget, var utilfreds med opbakningen fra partiledelsen:

»På Sjælland har der ikke været én plakat med mig. Det er jo partiets valg, men på et tidspunkt blev jeg ærlig talt så irriteret, at jeg købte nogle annoncer på Sjælland bare for at vise flaget«.

(Nordjyske)

SF-politikeren Karsten Hønge, efter at han havde fået skældt huden fuld for at springe fra den plads i Europa-Parlamentet, som han blev valgt til:

»En fortjent røvfuld skal man lære af. Selvfølgelig burde jeg være helt tydelig, da de to valg faldt lige oven i hinanden. Jeg skulle have fortalt alle, at Folketinget havde min 1. prioritet«.

(Facebook)

Chefredaktør Lea Korsgaard, Zetland, om tv-stationernes brug af exitpolls ved europavalget:

»Først konstruerer vi en virkelighed, som ikke passer, og fortæller om, hvordan folk har det med den. Så kommer resultatet, og en ny runde begynder: Hvordan har folk det med, at den rigtige virkelighed er anderledes end den forkerte, vi serverede for lidt siden?«.

(Twitter)

Formand Elisa Rimpler fra pædagogernes forbund Bupl om ’Daginstititutionerne bag facaden’ på TV 2:

»Da jeg så den her dokumentar, blev jeg så rystet og ked af det. Først og fremmest på børnenes vegne. Jeg har aldrig set noget lignende. Det burde ikke kunne ske«.

(Ekstra Bladet)

René Paw Christensen, folketingskandidat for Stram Kurs i Østjylland, forklarede sin idé om en nordisk føderation, hvor kongemagten går på omgang mellem de enkelte landes regenter:

»Jeg forestiller mig, de kunne indgå en turnusordning på for eksempel otte måneder, hvor de skiftedes til at regere. Det skal være en skæv periode, så dronning Margrethe for eksempel ikke altid får sommerperioden«.

(tv2.dk)

Richard Hanlov, tidligere underdirektør i Skat, var ikke i tvivl om, hvor ansvaret for den manglende kontrol med tilbagebetaling af udbytteskat skulle placeres, da han blev afhørt i Undersøgelseskommissionen om Skat:

»Næsten hvert år kom der sorte habitter fra Finansministeriet og sagde, at vi skulle spare en milliard kroner«.

(Berlingske)

