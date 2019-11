Det store matematikmysterium: Hvordan dælen regnede de sig frem til, at Radio24syv skulle lukke?

Sagt i ugen

Programcheferne Mikael Bertelsen og Mads Brügger fra den nu nedlagte Radio24syv advarede i en kronik imod de ’provinspopulister’, som de mener har været ude efter taleradioen med hovedsæde i København:

»De spiller en plade, som de har spillet i årtier: Nemlig at det er særlig synd for Jylland. At Jylland er blevet ladt i stikken af hovedstaden og vansmægter i en nyhedsørken, hvor der ikke længere findes medier og journalister, der interesserer sig for dem, de mest ægte og autentiske danskere. Alt dette er løgn«.

(Berlingske)

Mediekommentator Lasse Jensen, efter at Radio- og tv-nævnet havde besluttet at give den nye digitale radiokanal til Loud-projektet frem for Radio24syv:

»Nævnets mange jurister, en enkelt revisor og to ældre medieforskere er jo valgt som dommere, ikke smagsdommere. Man kan diskutere, om de dømte korrekt. Det mest foruroligende er dog ikke afgørelsen, men det faktum, at politikere nu står i kø for at undergrave den nødvendige armslængde mellem den politiske magt og den redaktionelle uafhængighed«.

(Information)

Modtageren af Nordisk Råds Litteraturpris, Jonas Eika, henvendte sig direkte til den danske statsminister, som sad i salen, da han holdt sin takketale:

»Mette Frederiksen, som kalder sig for børnenes statsminister, men fører en udlændingepolitik der splitter familier ad, gør dem fattige og udsætter både børn og voksne for en langsom, nedbrydende vold i landets såkaldte udrejsecentre«.

(Politiken)

Forfatteren Susanne Staun kaldte takketalen for »raffinementets absolutte modpol«:

»Eika bliver kaldt modig rundtomkring på de sociale medier, men han taler bare ’flydende floskel’ til sit eget bagland og omgangskreds, som vil hylde ham«.

(Politiken)

Forfatteren Carsten Jensen indrømmede, at Jonas Eikas tale ikke var lige så nuanceret og flertydig som en roman:

»Men prøv at høre, han har fem minutter på en talerstol og en enestående mulighed, hvor landets statsminister sidder foran ham. Hvis han skrev en smuk, nuanceret, indlevende kronik i Politiken, så ville Mette Frederiksen aldrig læse den«.

(Information)

Ved nærmere eftertanke vil Klaus Riskær Pedersen alligevel gerne stille op til Folketinget igen, men partiejeren er ikke sikker på, at han vil bakke op om Venstres nye formand som leder af en kommende regering:

»Ellemann er en glimrende formidler af politik og en god kommunikator. Han er også ret underholdende. Men nu er det ikke en toastmaster, vi skal have, men en statsminister«.

(Politiken)

Forsanger Jesper Binzer fra D.A.D. fortalte, at det genopstandne rockband har skiftet tidligere tiders sex & drugs ud med »te og bøger«, når de er på turné:

»Alle har prøvet til hudløshed at vågne op på en hylde i en tourbus, og det er altså ikke det fedeste. Det tager lang tid at komme til den erkendelse, men man lærer det«.

(Ekstra Bladet)

