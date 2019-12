Udsigt til au pair-mangel: Lad os tænke på de rige i denne hårde juletid

Sagt i ugen

Udlændingeminister Mattias Tesfaye varslede ændringer eller afskaffelse af au pair-ordningen, hvor en tredjedel af værtsfamilierne bor i landets to rigeste kommuner, Gentofte og Rudersdal:

»Det her er ikke en ordning, der sikrer sproglig og kulturel udveksling mellem Danmark og andre lande. Det er en ordning, som giver unge filippinske kvinder mulighed for at arbejde i Danmark for nogle familier, der primært bor i hovedstadsområdet nord for København og i de større byer«.

(Politiken)

Chefredaktør Mette Østergaard, Berlingske, om Tesfayes udmelding:

»Forslagene kommer, mens alle kan se, at de pressede børnefamilier løber rundt med tungen ud af halsen for at få både familieliv og karriere til at peake samtidig. Og mens vi i ligestillingsdebatten bliver ved med at diskutere, hvorfor i alverden der ikke er flere kvinder i topledelse, har vi her et oplagt tilfælde: Giv os dog mulighed for at få hjælp«.

(Berlingske)

Au pair-vært og forsikringsmægler Casper Vangly, Lynge:

»Kunne vi få en ung dansk pige eller dreng, der gad ti timer om ugen, ville vi klart foretrække dette. Udfordringen ved det danske samfund er dog, at størsteparten af vores indbyggere forventer meget mere, end de er værd.«

(Berlingske)

Politisk kommentator Noa Redington gjorde status over Alternativets 6 år i dansk politik, efter at Uffe Elbæk havde meddelt, at han forlader posten som partiets politiske leder:

»Tidligere var det ret cool at stemme på dem. Men så skete der det, som aldrig må ske for et politisk parti: De blev til grin. Derfor kræver det nu meget at forklare, hvorfor man stemmer på dem, og man skal sidde til middagsselskaber og stå på mål for peniskollager, et dyrt borgmesterkontor og sexgynger til en valgfest«.

(Berlingske)

Nye Borgerliges leder, Pernille Vermund, så ikke noget problem i, at man i en DR-dokumentar kunne høre hende udbryde »det var en perker!«, da hun spottede en indvandrer bag rattet i en anden bil:

»Hvis man er neger, så er man neger, hvis man er perker, så er man perker, hvis man er indvandrer, så er man indvandrer«.

(Ekstra Bladet)

80-årige Svend Aage Bang Nielsen, som er taget på jordomrejse efter at have mistet sin hustru gennem 52 år:

»Jeg ville være sammen med unge mennesker. De er umiddelbare og er ikke stivnede oven i hovederne endnu. Jeg tænkte: ’Indvendigt er jeg 20 år. Så hvorfor ikke bare starte forfra?’«.

(dr.dk)

Louise Blom Olsen, Holbæk, som sammen med sin 6-årige datter gennemførte en 120 kilometer lang (og forgæves) jagt på en Tinka-hue som den, der bæres af hovedpersonen i TV 2’s julekalender, og som har været udsolgt i hele landet:

»Da vi kørte ind på parkeringspladsen, fik jeg sagt: ’Løb ud af bilen!’, for der kom fire andre biler med børn«.

(tv2.dk)

