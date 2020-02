Regnestykket, som ingen fatter en bjælde af: Er regeringen rigtig klog?

Sagt i ugen

Lektor emeritus Thomas Teasdale om den danske befolknings intelligensniveau, der ikke er steget siden 2000:

»En af forklaringerne på, at intelligensen har toppet, er for mig at se, at der ikke længere sker en udvikling i skolegangen. Vi går ikke årgang for årgang længere tid i skole, og der er ikke flere og flere, der får en gymnasial uddannelse«.​

(Samvirke)​​​​​​​​​​​​



Lederskribent David Rehling, Information, var ikke sikker på, at regeringen havde forstået sit eget udspil til en ny udligningsordning mellem kommunerne:​​​​​​​​​​​​

»Der er gået forbistring i noget, der kunne have været en forholdsvis saglig diskussion om at sikre nogenlunde ens vilkår for borgernes hverdagsliv, uanset hvilken kommune de bor i. Den forbistring er Mette Frederiksen og hendes ministre selv skyld i«.​​​​​​​​​​​​

(Information)​​​​​​​​​​​​



Professor Per Nikolaj Bukh, Aalborg Universitet, der som andre forskere har oplevet at blive ringet op af ansatte i Socialdemokratiet efter at have udtalt sig kritisk om partiets politik:​​​​​​​​​​​​

»Partiet ønskede ganske enkelt, at jeg havde en anden holdning. Det virkede ikke, som om Socialdemokratiet var interesseret i at høre mine argumenter eller egentlig at forstå dem«.​

(Berlingske)​​​​​​​​​​​​



Radiovært og forfatter Anne Sofie Allarp om det socialdemokratiske pres på kritiske forskere:​​​​​​​​​​​​

»Det er ærgerligt, at vi har en regering, der sender let afkodelige signaler om, at den demokratiske, kritiske samtale ikke er vigtig og måske endda lidt farlig for den enkelte«.​

(Information)​​​​​​​​​​​​



Strafferetsprofessor Jørn Vestergaard, Københavns Universitet, om de 6,5 års fængsel, som Britta Nielsen blev idømt for at have svindlet sig til 117 millioner kroner som sagsbehandler i Socialstyrelsen:​​​​​​​​​​​​

»Det er svært at kalde det en hård dom, når man tager i betragtning, hvad hun er dømt for«.​​​​​​​​​​​​

(Politiken)​​​​​​​​​​​​



Den danske fodboldspiller Martin Braithwaite, da han til stor forbløffelse for mange landsmænd blev præsenteret som ny spiller i FC Barcelona:​​​​​​​​​​​​

»Jeg var overrasket i øjeblikket. Men så alligevel ikke. Jeg har altid arbejdet hårdt og troet på det, og når man er positiv og beder til Gud, så sker der ting«.​​​​​​​​​​​​

(Ritzau)​​​​​​​​​​​​

​

EU-kommissær Margrethe Vestager undrede sig over, at deltagerne i en sikkerhedspolitisk konference havde så travlt med at forudsige Vestens undergang:​​​​​​​​​​​​

»Sig mig, er denne konference et møde for depressive mennesker? Befinder jeg mig midt i en kollektiv depression?«.​

(Berlingske)​​​​​​​​​​​​



Bloggeren Rune Toftegaard Selsing om den årlige uddeling af michelinstjerner:​​​​​​​​​​​​

»Begge de store borgerlige aviser har plastret deres forsider til med nyheder om mad. JP gik i gult breaking news. Alene fordi en gammel dækfabrikant har udgivet et nyt katalog med anbefalinger til steder, hvor man kan få noget at spise«.​

(Jyllands-Posten)​​​​​​​​​​​​

Vis mere