Samfundssind, min bare! Har vi flere toiletruller?

Statsminister Mette Frederiksen bad indtrængende om befolkningens hjælp til at begrænse coronasmitten, da hun talte på et pressemøde, som blev overværet af 2,1 million tv-seere:

»Den sundhedsfaglige smitteanalyse er, at der er én ting, der virker mod smitte: Ikke at omgås hinanden for meget. Vi skal stå sammen. Vi skal passe på hinanden. Men på en anden måde, end vi plejer. Vi plejer som danskere at søge fællesskabet ved at være tæt sammen. Nu skal vi stå sammen ved at holde afstand«.​

Det konservative folketingsmedlem Mette Abildgaard roste Mette Frederiksen for et »flot pressemøde«:​​​​​​

»Kommer muligvis til at hade mig selv for dette tweet til næste valg, men jeg er tryg ved hende som statsminister i denne meget alvorlige tid«.​​​​​​

Sundhedsminister Magnus Heunicke om truslen fra coronavirus:​​​​​​

»Det skal siges, så det ikke kan misforstås: Hvis vi ikke gør alt, hvad vi kan nu for at forsinke smitten, så vil vores sundhedsvæsen ikke kunne håndtere situationen. Så vil vi se kroniske patienter med lungesygdomme og kræftpatienter, der ikke får den behandling, de har brug for«.​​​​​​

Nyhedsvært Uffe Tang, TV 2 News, efter hamstringerne, hvor landets supermarkeder blev ryddet for toiletpapir:​​​​​​

»Jeg har kun en rulle lokumspapir derhjemme. Og jeg er helt rolig. Elsker bare at leve helt ude på kanten«.​

Alternativets stifter, Uffe Elbæk, meddelte i et brev til medlemmerne, at han havde meldt sig ud af partiet:​​​​​​

»If I can’t dance, it’s not my revolution«.​

Lederskribent Amalie Lyhne, Berlingske, forudså Alternativets død og kaldte det »et overskueligt tab«:​​​​​​

»Den grønne dagsorden er stærkere end nogensinde før, så hvad skal vi med et parti, som er endt med at gøre klimaet til statist i et amatøristisk politisk totalteater?«.​​​​​​

Politisk kommentator Lars Trier Mogensen forudså også Alternativets bortgang og placerede ansvaret hos Uffe Elbæk:​​​​​​

»Lige så afgørende hans spraglede, fandenivoldske attitude har været for, at Alternativet overhovedet kom i Folketinget, lige så destruktiv har hans følelsesladede forfængelighed vist sig at være«.​​​​​​

SF’s klimaordfører, Signe Munk, efterlyste en mere akut indsats end den store klimaplan, som regeringen i denne uge begyndte at forhandle om med Folketingets partier:​​​​​​

»Min bekymring er, at alt imens vi sidder og drikker kaffe med Dan Jørgensen, forsættes der med at blive lavet investeringer i naturgasfyr og dieselbiler i kommunerne og med at være landmænd, der bygger stalde, som ikke er klimavenlige nok«.​​​​​​

(Berlingske)​​​​​​

