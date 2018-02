Nini Theilade blev 102: Først da hun begyndte at brække sine knogler som 90-årig, holdt hun op med at vise danseøvelser selv Nini Theilade viede hele sit liv til dansen og fik sit gennembrud allerede som 14-årig. Siden nøjedes hun ikke bare med at danse balletter selv, men satte også flere forestillinger op. Fra hun var 75 underviste hun i dans på Idrætshøjskolen Oure på Fyn. Hun blev 102.

FOR ABONNENTER Måske kan vi takke den javanesiske kvaksalver, der i 1915 maltrakterede hendes mors underliv, for, at Nini Theilade blev en stor og original danser og koreograf. For i den tro at den gravide kvinde havde blindtarmsbetændelse og ikke veer, var han ved at slå både mor og barn ihjel, og førstnævnte fik aldrig et smertefrit kvindeliv. Al sin lidenskab overførte hun på datteren og hendes dansekarriere. Og hvad det medførste af unatur, hårdhed og konflikter i forholdet mellem dem, kan man læse om i bogen ’Dansen var det hele værd’, som Nini Theilade som halvfemsårig fortalte til Lone Kühlmann. Få fuld adgang om mindre end 2 minutter De hurtigste bruger mindre end 1,3 minutter på at blive abonnent og få fuld adgang til Politiken i en måned for bare 1 kr. Bliv abonnent for 1 kr Allerede abonnent? Log ind