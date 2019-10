Dansk modejournalist og stilikon er død Modejournalist Didder Rønlund skrev i over 70 år om modetendenser fra Paris, Milano, New York og København.

Modejournalist og stilikon Didder Rønlund sov stille ind natten til fredag. Hun blev 93 år. Det oplyser familien til DR.

Der var altid reserveret et ganske bestemt sæde på første række til samtlige modeshows under den københavnske modeuge.

Her sad modeskribenten Didder Rønlund.

Når hun sad ved catwalken, var hun svær ikke at lægge mærke til. Med sit smukt opsatte hår, klassiske stil og et par centimeter høje hæle, der de sidste år dog blev skiftet ud med flade hæle.

Kom man tættere på, kunne man se, at hendes hud strålede, makeuppen var diskret, og der var ingen træthed at spore i de blå øjne.

Hun var på arbejde.

Holdt ikke pause

I mere end 70 år rapporterede hun om de nyeste modetendenser fra Paris, Milano, New York og København.

»Jeg har arbejdet i 70 år, og jeg bliver ved, til jeg falder af pinden«, sagde hun, da hun fyldte 85.

Når Didder Rønlund fortalte, at hun havde arbejdet i 70 år, var det uden undtagelser.

»Dengang jeg fik børn i 1940'erne, der var der ikke noget, der hed barsel eller vuggestue«, fortalte Didder Rønlund, der ikke holdt pause fra sit arbejde som modejournalist.

»Vi journalister er jo født nysgerrige. Og jeg skal hele tiden lige se, hvad der sker om det næste hjørne«, siger hun.

Didder Rønlund har gennem sin karriere skrevet for blandt andet B.T. og Billed-Bladet, og hun var én af de første danske journalister, der havde mode som sit speciale.

Blev genopfundet

Da hun var i 80'erne, blev hun genopfundet af direktøren for den danske modeuge Eva Kruse.

Didder Rønlund var også den første europæiske journalist, der fik lov at dække modeugen i New York.

I alle årene havde hun et skarpt blik for stil.

Allerede da kronprinsesse Mary kom til Danmark som Mary Donaldson, spåede Didder Rønlund, at hun ville blive en gevinst for Danmark.

»Jeg skrev dengang, at hun med tiden ville blive et ikon på linje med Jackie Kennedy, og det mener jeg faktisk, at hun er i dag«, sagde modeskribenten i 2012, da hun blev bedt om at nævne et stilikon.

ritzau