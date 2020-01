Nekrolog: Han var en mester i undervisning i almen, universel livskunst for alle

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

En dag for mange, mange år siden kom lille Frederik Dessau hjem fra skole og spurgte sin mor, hvad en jøde er for noget. I stedet for at forklare, at det f.eks. var sådan en som hans egen far, svarede moderen, at det var sådan en som hans klassekammerat Herbert Pundik, som fortæller anekdoten i sine erindringer. Hvortil lille Frederik skal have svaret: »Jøder, det er altså nogle, der går i brunt matrostøj«.