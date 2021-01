Han måtte bytte sin berømte lydmur ud med fængslets mure

Fødselsdagsportrættet blev bragt i anledning af Phil Spectors 80 års fødselsdag i 2020.

Selv om 80-årige Spector på de nyeste billeder ikke ligner en mand, der har fremtiden for sig, skal man ikke vide sig for sikker. Normalstandarden har aldrig rigtig passet på den berømte musikproducer, der opfandt et af de meget få producerbegreber, de fleste vil nikke genkendende til.

Wall of Sound kaldte han det flot, og det dækkede over en lydfilosofi, hvor man i mono hobede lyd oven på lyd, så det til sidst var svært at skelne det ene fra det andet. Til sidst lød selve lyden som ét stort, fuldfedt instrument.

En lydmur, som væltede alle forbehold omkuld, og som affødte det ene hit efter det andet i 1960’ erne.

Produceren havde store ord at skulle have sagt dengang. Berry Gordy sad på Motown og havde travlt med at forme sine artister i alt fra look til sound. På pladeselskabet Philles sad den unge fremstormende producer og pladeselskabsejer Phil Spector, der for længst havde byttet sin ydmyge baggrund i Bronx ud med rollen som en af musikbranchens yngste millionærer.