»Kreativitet er en konsekvens af at være lidt på røven«

Kasper Nørgaard Thomsen, der fylder 50, har igennem store dele af sit liv kæmpet med psykisk sygdom, indlæggelser, misbrug og med at få kontrol over den skrift, han som forfatter lever af. Nu føler han omsider, at det er ved at lykkes.