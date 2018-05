Tidligere Haarby-borgmester Ole Møller er død

Ole Møller, der fra 1998 til 2007 var borgmester i den nu nedlagte Haarby Kommune på Fyn, er død. Han blev 73 år gammel.

Det skriver fyens.dk.

Ole Møller flyttede til Haarby i 1971, hvor han fik tilbudt en stilling som filialdirektør i Sydfyns Diskontobanks filial i byen.

Han blandede sig tidligt i byens foreningsliv. I 1974 blev han formand for Haarby Boldklub.

Møller kom for første gang i byrådet ved kommunalvalget i marts 1974. Han blev også valgt ved de næste to kommunalvalg, hvor han først fungerede som viceborgmester og senere som 2. viceborgmester.

Efter kommunalvalget i 1989 trak Ole Møller sig midlertidigt fra sin post i byrådet og som viceborgmester og formand for Teknisk Udvalg på grund af arbejdsmæssige forhold.

Der skulle gå otte år, før Møller igen var tilbage i kommunalpolitik som spidskandidat for De Konservative ved kommunalvalget i 1997.

Det lykkedes Ole Møller og De Konservative at bryde den mangeårige Venstre-dominans i kommunen, og 1. januar 1998 indtog han borgmesterkontoret i kommunen.

Efter den kommunale sammenlægning i 2007 blev Haarby Kommune en del af den nye Assens Kommune. Her sad Ole Møller i to perioder i byrådet under borgmester Finn Brunses (S) vinger, inden han i 2013 gik ud af kommunalpolitik.

Ole Møller efterlader sin hustru Birgit og parrets to sønner, Bo og Finn.

ritzau