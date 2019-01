Gik op i miljøet længe inden det blev moderne: Miljøforkæmperen Finn Bro-Rasmussen er død Efter kort tids indlæggelse er civilingeniør og professor emeritus Finn Bro-Rasmussen sovet stille ind.

Han var kendt som en af Danmarks fremmeste miljøforkæmpere og var involveret i et utal af danske og internationale miljøsager.

Torsdag sluttede et langt liv i miljøets tegn for civilingeniør og professor emeritus Finn Bro-Rasmussen, da han sov stille ind på Herlev Hospital.

Det oplyser Finn Bro-Rasmussens familie til Ritzau.

Bro-Rasmussen blev 90 år og var rask indtil få uger inden sin død, hvor han fik problemer med sit helbred og blev indlagt.

Bro-Rasmussen var dybt engageret i kampen for miljøet, længe inden miljø blev moderne.

Han blev uddannet civilingeniør i 1952, og som civilingeniør - og senere miljøprofessor - beskæftigede han sig med områder som sprøjtemidler, rent drikkevand, tungmetaller, giftdepoter og syreregn.

Gennem tiden har Finn Bro-Rasmussen med en kendetegnende, provokerende stil gjort sig bemærket med sine synspunkter og viden om miljøet hos politikere, embedsmænd, erhvervsfolk og i samfundet som helhed.

Han arbejdede i årene 1953 til 1977 på Statens Vitaminlaboratorium, Statens Pesticidlaboratorium og Statens Levnedsmiddelinstitut, inden han i 1977 blev landets første miljøprofessor.

Frem til 1998 underviste han i økologi og miljølære ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

FN's fødevareorganisation, FAO, har trukket på Finn Bro-Rasmussens ekspertise og brugt ham som konsulent siden 1975. Han har også siddet i diverse ekspertkomitéer i EU.

Herudover er det i årenes løb blevet til adskillige andre tillidshverv i Miljøankenævnet, Ingeniørforeningen og Danmarks Naturfredningsforening.

Og Finn Bro-Rasmussen bidrog med sin viden om miljøet langt op i sine 80'ere. Således forlod han sit sidste hverv - et hverv som repræsentant for Danmarks Naturfredningsforening - så sent som i 2016.

Finn Bro-Rasmussen boede op til sin indlæggelse i Søllerød i Nordsjælland.

Han efterlader sig to børn og fire børnebørn.

ritzau