Ole Stephensen mestrede som få at gå fra det alvorlige til det lette, men han blev ramt, da tv-cheferne kom i panikalderen

Nekrolog: Ole Stephensen er død i en alder af 63 år. I hele sin karriere var han et lysende eksempel på samspillet mellem gedigen journalistik og blændende underholdning.

Man skulle ikke tro, at han var til at standse. Og så skete det alligevel. Onsdag aften blev Ole Stephensen, i en menneskealder indbegrebet af en tv-vært og nu konservativ lokalpolitiker og folketingskandidat, ramt dødeligt. Ved 18.30-tiden mistede han bevidstheden i sit hjem i Gentofte. Og trods hurtig indsats fra redningsfolk og læger lykkedes det ikke at genoplive ham. Han blev 63 år.