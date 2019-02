Politikens mangeårige fotograf er død: Han har gået sin sidste tur gennem byen med sit Leica om halsen

En hund lænket til krogen foran Netto. En skolepige med tornyster. En hejre spejlet i en vandpyt. En kvinde med langt lyst hår i en fodgængerovergang.

Lars Hansen, der aldrig gik uden for en dør uden sit kamera om halsen, forstod at bruge det, så man blev i bedre humør, hver gang man havde set et af hans billeder i avisen.

Vinterbader. 2002

Helt tæt - på fjernsyn. 1957

Nettohund. 2001.

Eller i ’bladet’, som han altid sagde. Og med det mente han Politiken.

Et af hans første billeder i bladet viste en åben bil på vej gennem New York under valgkampen i 1952, med makkerparret Eisenhower og Nixon, der kandiderede til Det hvide Hus.

Et af hans sidste, kun få år gammelt, viste børn der fanger krabber i Rørvig havn. For heller ikke som pensionist slap han kameraet.

Nu har han gået sin sidste tur gennem byen med sin Leica om halsen. Lars Hansen er død, 87 år.

Præsidentvalget 1960. Dwight D. Eisenhower og Richard Nixon fører kampagne for Nixon.

Kong Frederik 9. er med til åbningen af Zoologisk Haves nye elefantgård og medbringer en humpel rugbrød i dagens anledning. 1965.

Farvel. Folkets afsked med Tove Ditlevesen på Enghave Plads og langs ruten til Vestre Kirkegård. 1976.

Makrellen, Henning Norbert Knudsens begravelse. 1984.

Prinsesse Margrethes udkårne, grev Henri de Laborde de Monpezat, kommer på sit første besøg i Danmark og modtages i lufthavnen. 1966.

Som fastansat pressefotograf på Politikens redaktion gennem generationer tog han sin del af det nødvendige slæb med fodboldkampe og politikerportrætter.

Han lagde bestemt ikke skjul på, at han har leveret fotografisk dokumentation for statsminister Kampmanns visit hos præsident Kennedy.

Men det var, når Lars Hansen færdedes frit i terrænet, helst i København, at han tog sine bedste billeder. Gerne af ganske almindelige mennesker, som han kunne se det ualmindelige ved.

Et skybrud svaler i sommervarmen, men vogn nr. 193 går på grund. 1969.

Par på bænk, 1987.

Karen Blixen i sit hjem på Rungstedlund. 1957.

Østre Landsret idømmer Mogens Glistrup den strengeste straf, der nogensinde er faldet i en skattesag herhjemme. 1981.

»I virkeligheden er jeg et dybt alvorligt menneske«. Dyrehavsbakkens giffen-gaffen-guffen-snakker, professor Tribini. 1960.

Amerikansk præsidentvalg, november 1960.

Anker Jørgensen.

Egentlig ville han have været søofficer. Mest for at slippe væk fra Nykøbing Falster, hvor han voksede op alene med sin mor.

Men så galt gik det ikke. Han kom i lære hos den lokale fotograf. Bagefter troppede han op på ’bladet’.

Og dér blev han. Først løst tilknyttet, så fast.

Dronning Margrethe, prins Henrik, kronprins Frederik, prins Joachim og hund. 1974.

Farvel og ha' en dejlig påskeferie ... 1978.

Lars Hansen var mester i stemninger. Han tog billeder, der kunne overføre hans egen sindstilstand direkte til læseren.Selv benhårde reportageopgaver kunne han løse med stemninger.

Engang blev han sendt til Bornholm sammen med en reporter for at aflægge beretning om arbejdsløshed og affolkning. Han løste opgaven med et foto af en ensom kat i færd med at krydse en trafikløs vej.

Bornholm, 1990.

Frikadellens sidste flugt. B&W's populære kantineskib Frikadellen drager ud på sin sidste tur fra Christianshavns Kanal til Skudehavnen - til ophugning. 1966.

Trafikdrama i København. Linje 10 røg af sporet og styrtede over rækværket ned til indkørselsterrænet til Hovedbanegården. Ingen kom alvorligt til skade. Man nåede at standse Hamburg-ekspressen, der nærmede sig efter lige af have passeret Valby Station med 80-90 kilometers fart. 1958.

Sophia Loren mellemlander 20 minutter i Kastrup på vej til Hollywood. Længe nok til at påkalde sig den lokale verdenspresses opmærksomhed. Kig op! sagde fotografen. 1957.

Efter at de daglige vagter var overstået, satte han sig for at tage ét billede om dagen i et helt år. Det blev til bogen ’Hansen hele året’, der udkom i 2003.

Hvad Klaus Rifbjerg skrev om de billeder, gælder hele det fotografiske livsværk. Lars Hansen så på sine medmennesker »med en sand humanists øjne og gennem en linse, der er kemisk renset for snobberi og forstillelse«.

Klar til optagelse. Dronning Margrethe og prins Henrik er turister på Den Store Mur under efterårets Kinarejse. 1979.

Sammenlægning af Carlsberg og Tuborg - det var i 1970.

Victor Borge, cirka 1960.

Lars Hansen, fotograferet i sit hjem, februar 2017. Foto: Martin Lehmann