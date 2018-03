Grønlands første selvstyreformand fylder 60 Kuupik Kleist er en person med stor politisk bevidsthed og et musikalsk hjerte.

Kuupik Kleist blev født i 1958 i et Grønland, som ikke længere findes. Han voksede op i en by, som holdt op med at findes, inden han blev voksen, kulminebyen Qullissat. Byens lukning og befolkningens flytning i 1972 kom for en hel generation af unge grønlændere til at stå som symbol på en dansk forvaltning, der var ude af trit med den grønlandske hverdag.