Klimaplan bliver politisk kampplads, og landbruget får en nøglerolle Med en ny klimaplan til efteråret skal regeringen forsøge at lukke en grøn flanke til rød blok. Dokumenter afslører i dag, hvilke tiltag 7 ministerier foreslår, at regeringen arbejde videre med. Men landbruget går stort set fri, lyder kritikken.

De danske kornmarker landet over kan blive slagmark for forhandlinger om regeringens kommende klimaplan, der både får til opgave at dæmme op for klimaforandringer og gøre luften renere.

Politiken er kommet i besiddelse af en såkaldt tiltagspakke fra 7 ministerier med i alt 20 forslag til regeringens kommende klimaplan. Fem forslag er målrettet landbruget.

Et forslag går ud på at stille skrappere krav til udledning af ammoniak. Et andet forslag går ud på, at give økonomisk støtte til de landmænd, som ønsker at skifte til grøn teknologi.

Set med samfundsøkonomiske briller er der nogle muligheder for billige drivhusgasreduktioner i landbruget Peter Birch Sørensen, økonomiprofessor fra Københavns Universitet

Men det er slet ikke nok, mener både Radikale Venstre og Socialdemokratiet.

»Vi er nødt til at tage hårdere fat om den del af landbruget, som vi ved står for meget udledning af kvælstof og CO 2 . Man kan godt se, at det er Venstre, som sidder for bordenden her«, siger Radikale Venstres finansordfører, Martin Lidegaard. Han mener, at man bør udtage de mindst produktive jorde på landmændenes regning.

Det forslag er man enig i hos Socialdemokratiet, forklarer klimaordfører Jens Joel. Landbruget er ikke omfattet af et klimamål i dag, men det skal de være fremover, understreger han.

»Selv om dansk landbrug er et af de mest effektive landbrug i EU, skal de stadig bidrage mere til, at vi får et bedre klima via reducering af udledning af kvælstof og CO 2 «, siger han.

Ideen om at se nærmere på landbruget får opbakning fra økonomiprofessor Peter Birch Sørensen fra Københavns Universitet, der er formand for regeringens eget Klimaråd.

»Landbruget fylder ikke så meget i den her plan«, siger han.

På baggrund af de 20 forslag hæfter han sig ved, at der umiddelbart lægges op til en plan, hvor transportsektoren skal bidrage med en noget større reduktion af drivhusgasser end landbruget – selv om landbruget udleder næsten lige så meget som transporten. Det er ikke nødvendigvis det mest oplagte.

»Set med samfundsøkonomiske briller er der nogle muligheder for billige drivhusgasreduktioner i landbruget, hvis man medregner de afledte miljøgevinster i form af bedre vandmiljø og renere luft«, siger Peter Birch og uddyber:

»Det taler for, at landbruget bør levere et større bidrag til reduktionerne. Så må politikerne vurdere, hvordan regningen skal fordeles mellem landmændene og resten af samfundet«.

Kritik af tiltagene

Sebastian Mernild, administrerende direktør for forskningsinstituttet The Nansen Center i Bergen, er kritisk.

»Det, der er styrende for klimaforandringerne, er koncentration af CO 2 . Hvis den skal vendes, skal vi have en ambitiøs klimaplan, der reducerer CO 2 -udledningen. Det er svært, hvis man ikke vil tage hårdt fat om klimasynderne i eksempelvis landbruget«, sige han.

Klimarådet med Peter Birch i spidsen har tidligere foreslået, at hver landbrugsbedrift får sit eget klimaregnskab.

På baggrund af det regnskab kan man vælge at pålægge en afgift eller give tilskud for at fremme en mere grøn produktion. Ikke kun Klimarådet har zoomet ind på landbruget.

Også Det Miljøøkonomiske Råd har konkluderet, at der er behov for en regulering af landbrugets udledning af drivhusgasser. I rådets rapport fra tidligere i år har de foreslået en afgift på de af landbrugets aktiviteter, som udleder drivhusgasser.

Rådet bemærker, at hvis Danmark opfylder de vedtagne målsætninger om at reducere udledningen af kvælstof, kan det også i sig selv medføre en vis reduktion af udledningen af drivhusgasser.

Et af de 20 forslag i dokumenterne handler om, hvordan regeringen kan stille skærpede krav til landmændenes håndtering af husdyrgødning.

I dag stilles krav om såkaldt forsuring af gylle ved hjælp af eksempelvis svovlsyre på sort jord og i græsmarker, fordi det mindsker udledningen af ammoniak. Det kan over tre-fem år udbredes til kornmarker og alle andre arealer.

I landbruget er vi altid interesserede i at gøre det lidt bedre end i går. Det er bare vigtigt, at politikerne husker, at vi også skal kunne være et konkurrencedygtigt erhverv Peter Nørring, direktør for miljø, energi og EU fra L&F

Der kan også stilles skærpede krav til, at landbruget bruger den bedste tilgængelige teknik til at begrænse udledning af ammoniak fra stald og lager. Eventuelt med økonomisk tilskud.

Interesseorganisationen Landbrug & Fødevarer (L&F) afviser intet på forhånd. Men politikerne bør holde sig for øje, at landmænd i Danmark i forvejen gør en stor indsats. I andre EU-lande spreder nogle landmænd gylle ud på marken uden forsøg på at dæmme op for udledningen af ammoniak – såkaldt bredspredning.

Omvendt har alle landmænd i Danmark i årevis brugt forskellige teknikker til at begrænse udslippet. Derfor ser L&F hellere, at man indførte et forbud mod bredspredning i hele EU i stedet for at stramme yderligere i Danmark.

I det hele taget advokerer direktør for miljø, energi og EU Niels Peter Nørring fra L&F for, at politikerne holder sig for øje, at de risikerer at skabe yderligere omkostninger for landbruget.

»I landbruget er vi altid interesserede i at gøre det lidt bedre end i går. Det er bare vigtigt, at politikerne husker, at vi også skal kunne være et konkurrencedygtigt erhverv. Landbrug er ikke bare en ideologi, men levebrød for tusindvis af danskere. Det skal man huske, inden man kaster et erhverv ud i en ideologisk kamp«, siger han.

Ikke desto mindre tyder noget på, at det kan ende som en ideologisk kamp, hvis regeringstoppen ender med at omfavne forslagene fra de enkelte ministerier.

Tre års landbrugskamp

Så sent som i 2015 forvandlede vilkårene for dansk landbrug sig til en politisk storm på Christiansborg.

Med en ny landbrugsaftale fjernede blå blok blandt andet reglen om, at der ikke må dyrkes inden for de første ni meter omkring vandløb og søer – de såkaldte randzoner.