Rugbrødsmadder, mere i løn og arbejdstimer: Det har jeg aldrig været ude for i de 40 år, jeg har fulgt forhandlingerne Årets overenskomstforhandlinger spidser til. En konflikt kan være i vente, mener FOA, der har opjusteret sin strejkekasse med 100 millioner kroner. Politiken guider dig igennem de tre altoverskyggende knaster.

Uanset om du følger notorisk med i overenskomstforhandlingerne eller kigger på fra sidelinjen, kan du ikke undgå at bemærke, at lønmodtagerne og arbejdsgiverne lige nu står i hver sin grøft, og indtil videre har ingen taget tilløb til at mødes på midten.

Det sker, selv om forhandlingerne nu er gået ind i den såkaldt afsluttende fase. Det betyder, at der lige nu lægges arm om alle de knuder, som man indtil videre ikke er nået til enighed om. Med andre ord er det de rigtige tunge knaster, der er tilbage.

De tre emner, der spænder ben, er lærernes arbejdstid, betalt frokostpause og lønstigninger. Det er også de tre emner, som alle lønmodtagerorganisationer har inkluderet i en fælles musketered. Eden går ud på, at ingen fagforeninger underskriver noget, før alle tre krav bliver en del af aftalepapiret. Allerførst skulle lærerne have tilsagn om, at kommunerne var villige til at forhandle om en arbejdstidsaftale. Sådan lød beskeden i december måned, inden forhandlingerne skulle begynde få uger senere.

Den besked satte forhandlingerne på pause i næsten fire uger. Men det havde også den ønskede effekt, og arbejdsgiverne inviterede fagforeningerne tilbage til forhandlingsbordet i slutningen af januar. Men siden da har der ikke været mange sejre. Parterne har flere gange offentligt udtalt, at det så meget svært ud. Derfor valgte fagforeningen FOA i weekenden at polstre sin strejkefond med 100 millioner kroner ekstra. FOA’s formand, Dennis Kristensen, begrunder opjusteringen med, at han reelt frygter, at en konflikt kan være rykket tættere på.

Det er kutyme, at overenskomstforhandlingerne for de cirka 180.000 statslige ansatte afsluttes inden forhandlingerne på det kommunale- og regionale område. På den måde kan statens aftale fungere som en rettesnor.

Det er halvanden uge siden, at staten gik ind i de afsluttende forhandlinger. Mandag eftermiddag mødtes innovationsminister Sophie Løhde (V) med de statsansattes forhandlere. Forud for mødet udtalte Løhde, at hun håbede, at mandag ville bliver dagen, hvor en aftale faldt på plads. Flere har kaldt den kommentar urealistisk, og i skrivende stund er parterne ikke blevet enige om en aftale.

Kan fagforeningerne ikke nå til enighed med kommuner, regioner og staten, lurer en storkonflikt.

Deadline for at varsle lockout eller strejke er 28. februar, hvis den skal træde i kraft 1. april, hvor de nuværende overenskomster udløber.

De tre afgørende stridspunkter, som kan udløse en storkonflikt, hvis parterne ikke bliver enige:

1. Får lærerne en arbejdstidsaftale?

Formanden for lærerforeningen, Anders Bondo Christensen, har kæmpet for lærernes arbejdstid siden den store konflikt i 2013. Her resulterede forhandlingerne i en lockout, der de facto låste flere tusind lærere ude af landets klasselokaler. Det endte med, at regeringen greb ind, og Folketinget vedtog en lov, der gav landets skoleledere ret til at disponere over den enkelte læreres arbejdstid. Den lov gælder stadig.

Det ønsker lærerne at gøre op med, og de er derfor i 2018 gået til forhandlingsbordet med et ønske om, at deres arbejdstidsbestemmelser skal ligne lignende faggruppers. Deres krav er, at de skal have en aftale, der ligner skolesekretærernes. Det indebærer, at de skal have såkaldte værnsregler, der kompenserer lærerne, hvis de uvarslet bliver kaldt på arbejde. Mens de også ønsker en såkaldt normperiode, der sætter et loft over, hvor mange undervisningstimer lærerne må have i en given periode.

Arkivfoto: Jacob Ehrbahn

Striden består i, at lærernes arbejdsgivere – kommunerne – er tilfredse med loven fra 2013, og de ønsker i bund og grund ikke at ændre bestemmelserne, mens lærernes krav lægger op til et totalopgør med loven fra 2013. Kommunernes chefforhandler, Michael Ziegler, har tidligere understreget, at et sådan opgør er udelukket.

Det ser svært ud at få de to ender til at mødes, men Nana Wesley Hansen, der er lektor i arbejdsmarkedsstudier ved Københavns Universitet, er ikke nær så pessimistisk. »Helt overordnet er der en fælles interesse i at lande en aftale. Det vil se godt ud, når man stadig er ved at implementeret skolereformen«, siger hun og fortsætter: »Det er klassisk, at svære forhandlinger er noget af det, der bliver løst til sidst, for tidspresset skaber incitament for fælles aftaler«, siger Nana Wesley Hansen.

2. Hvor stor skal lønnen være?

Innovationsminister Sophie Løhde (V) er gået til forhandlingsbordet med en kæmpe stak papirer, som hun mener dokumenterer, at ansatte i kommuner, regioner og staten har fået mere i lønposen end de privatansatte.

En reguleringsordning skal ellers sikre, at de offentligt ansattes lønstigninger følger udviklingen på det private arbejdsmarked, men Løhde mener, at ordningen har givet dem for store lønstigninger. Helt omvendt mener de offentligt ansatte, at de ingen lønstigninger har set siden finanskrisen i 2008, og derfor kræver de nu en lønstigning på omkring 2 procent om året.

Men hvordan kan man overhovedet være uenig om det? Der burde være tal, der kan dokumentere den enes påstand frem for den andens.