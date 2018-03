Gymnasierektor om truende konflikt: Svært at fuldføre eksamener uden lærere

Aalborghus Gymnasium er et af de steder, som fagforeningen Akademikerne har udpeget til at strejke i tilfælde af, at parterne i overenskomstforhandlingerne ikke når til enighed inden månedens udgang.

Det vil få stor betydning for eleverne, hvis lærerne på gymnasiet skal strejke. Det fortæller rektoren for Aalborghus Gymnasium, Torben Poulsen.

»Hvis ikke lærerne når at komme tilbage til eksamen, så er det lidt svært at fuldføre den«, siger Torben Poulsen.

Han ser ikke nogen mulighed for, at eleverne kunne gå til eksamen på et andet gymnasium, der ikke er udtaget til strejke.

»Der er jo meldt ud, at strejken ikke vil vare mange dage før, der bliver lockout fra ministeriet. Derfor tror jeg, det bliver et problem for alle skoler«, fortæller Torben Poulsen.

Strejken vil ramme i den periode, hvor eleverne skal til at forberede sig til eksamen. Det vil kræve en ekstra indsats fra eleverne, der selv må læse op på den undervisning, som de mister, forklarer Torben Poulsen.

»Der er heldigvis lavet studieplaner frem til eksamen, så de ved, hvad de skal læse. Det vil vi prøve at hjælpe med, så godt vi kan«, siger Torben Poulsen.

Seks lærere til 1.000 elever

Han fortæller, at i tilfælde af strejke, vil der være fem-seks lærere tilbage til at undervise gymnasiets cirka 1.000 elever. Derfor vil han nu gå i gang med at lægge en plan for, hvordan de tilbageværende lærere kan undervise skolens mange elever.

»Os, der er tilbage, er nødt til at prøve at give dem nogle opgaver, så de kan trænes til eksamen alligevel«, siger han og tilføjer, at det nok vil dreje sig om projektarbejde.

Men Torben Poulsen er ikke bekymret, for han tror ikke, at strejken vil holde ret langt tid. I det hele taget tror han slet ikke på, at det når så langt.

»Jeg tror simpelthen ikke, det bliver til noget. Det vil være for usikkert for den siddende regering at komme ud i noget tumult. Der er jo ikke lang tid til valg«, siger Torben Poulsen.