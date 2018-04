Private firmaer holder krisemøder for at klare sig gennem mulig storkonflikt

For hver dag, der går uden forlig om de offentligt ansattes løn- og arbejdsforhold, breder frygten sig for, at Danmark bliver kastet ud i en storkonflikt. De senere dage er bekymringen også nået ud i de private erhverv.

Titusindvis af privatansatte, der dagligt udfører opgaver for det offentlige, risikerer nemlig også at blive ofre i konflikten.

Servicevirksomheden ISS har mere end 1.600 medarbejdere, der blandt andet gør rent i landets daginstitutioner, folkeskoler og på gymnasierne. Men bliver de institutioner lukket af en storkonflikt, er der ingen lærere og skoleelever at vaske gulv efter.

Sådan rammes privatansatte af konflikt Store dele af fødevarekontrollen lukkes ned, hvilket bl.a. betyder at ingen dyr kan sendes til slagtning. Landets slagterier lukker de facto ned og op mod 6000 medarbejdere sendes hjem uden løn. Der bliver ikke leveret frisk kød til landets supermarkeder. Fødevarekontrollen lukkes ned og bl.a. slagterier lukker ned – industriteknikere, der rengør og tilser industrimaskinerne har ingen maskiner at tilse og mister indtægt. Kommunale instanser som borgerservice og jobcentre lukkes ned – Omkring 3000 privatpraktiserende psykologer får henvist klienter fra kommunen eller udfører projektarbejde og vil miste indkomst og arbejdsfortjeneste. Ministerier og kommunale funktioner lukker ned – tusindvis af vikarer der udføre kontor- og bogholderopgaver på projektbasis vil miste arbejdsopgaver. Folkeskoler, daginstitutioner, gymnasier og videregående uddannelser er omfattet af konflikten – Private firmaer tager sig af rengøringen. Hvis der ikke er nogen medarbejdere, er der ingen at gøre rent efter. Vis mere

I yderste konsekvens kan det i henhold til vores overenskomst betyde, at en medarbejder står uden løn Vicki Maria Aagaard Pedersen, hr-chef i ISS

»I yderste konsekvens kan det i henhold til vores overenskomst betyde, at en medarbejder står uden løn fra en given dato. Vi er klar over, at det for den enkelte kan have uoverskuelige konsekvenser. Derfor er vi i fuld gang med at kigge på alternativer, hvor vi sender dem ind i uddannelsesforløb, går i dialog med dem om at holde ferie eller ser, om det er muligt at omplacere medarbejderne«, siger Vicki Maria Aagaard Pedersen, der er hr-chef hos ISS.

I de danske slagterier er bekymringen endnu større, fordi op mod 6.000 af Fødevareforbundet NNF’s timelønnede ansatte risikerer at blive sendt hjem uden løn. Bekymringen er især stor her, fordi slagteriområdet har været ramt af mange konflikter gennem de seneste år. Det er medarbejderne efterhånden godt trætte af.

»Vores medlemmer er meget sammensatte, og der er nogle, der bakker op om de offentligt ansattes krav. Men der er også en del, der har et andet synspunkt. I tillidsmandskredsen diskuterer man, om det er rimeligt, at de slagteriansatte kan rammes af konflikt i flere omgange. Der er en dagsorden, der kan have sin rigtighed, når man risikerer at blive ramt af konflikt næsten hvert år. Det synes vores medlemmer er uholdbart«, siger Jim Jensen, der er næstformand i Fødevareforbundet NNF.

NNF og ISS er ikke de eneste, der holder krisemøder i disse dage. Hvis omkring 500.000 offentligt ansatte går i strejke eller bliver lockoutet, vil det få en dominoeffekt ind i flere private erhverv.

Omkring 3.000 privatpraktiserende psykologer risikerer at stå uden arbejdsopgaver, fordi de hovedsageligt udfører projekter eller tager imod klienter henvist fra kommunale områder, der kan rammes af en konflikt. Mens også private vikarbureauer som f.eks. Randstad risikerer, at tusindvis af projektansatte medarbejdere, der udfører kontor – eller bogholderiopgaver i ministerier og kommuner, ikke har en arbejdsgiver at modtage opgaver fra.

Flere og flere områder undtages

Mange af de private virksomheder, som Politiken har snakket med, har endnu ikke dannet sig et overblik over, hvor mange af deres medarbejdere der kan komme i klemme i en eventuel konflikt. Derfor vil der blive holdt endnu flere krisemøder i løbet af den kommende uge, lyder meldingen.

Efterhånden som muligheden for en konflikt er rykket tættere på, er strejken og lockoutens konsekvenser blevet tilsvarende tydelige. Derfor er der drypvis faldet meldinger om flere områder, der bliver undtaget fra konflikt – heriblandt flere hospitalsafdelinger og medarbejdere i ældreplejen. Det sker, fordi en konflikt vil få for voldsomme konsekvenser, eller fordi det aftalte nødberedskab er identisk med de medarbejdere, der er udtaget til lockout.