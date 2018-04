Hvor langt er de villige til at gå? Musketered splitter fagforbund

Solidariteten begynder at vakle i skæbnetimerne i overenskomstforhandlingerne, hvor fagbevægelsen mere end nogensinde har brug for at stå sammen. En rundringning til 31 kredsformænd i FOA og Danmarks Lærerforening viser, at de to fagforbund har vidt forskellig opfattelser af, hvor langt de er villige til at gå for musketereden om ubrydeligt sammenhold.

16 kredsformænd fra Danmarks Lærerforening opfatter musketereden som en aftale, der indebærer, at ingen faggrupper stemmer for en aftale, hvis ikke alle andre fagforbund også er tilfredse.

»Der lander ikke et forlig ved ét bord, før der er et forlig ved alle borde. Alle skal kunne nikke ja, og ingen skal kunne mejes ned. På den måde er der et fællesskab, og det er det, jeg forstår ved musketereden«, siger Heidi Yoma Rasmussen, der er kredsformand i Danmarks Lærerforenings afdeling i Taastrup.

Det vigtigste ved musketereden var ikke, hvilket resultat vi skulle ende på Birger Thomsen, FOA-formand, Vendsyssel

Med en enkelt undtagelse bliver hun i rundringningen bakket op i den opfattelse af de øvrige kredsformænd.

Omvendt mener 13 kredsformænd og næstformænd fra FOA, at der skal landes en aftale, hvor det er muligt – altså ikke nødvendigvis samlet for kommuner, regioner og staten.

»Musketereden betød oprindelig, at stat, kommune og region stod sammen. Men hvis vi kan opnå et godt resultat på stat og region i forhold til vores krav der, er det tudetosset ikke at slå til«, siger Kenn Andreasen, FOA-formand i Mariagerfjord, og fortsætter: »Sådan et scenario ville ikke være et brud på solidariteten, vi indsnævrer det bare til KL’s område. Her vil alle organisationer stå samlet på det kommunale område. Det vil også lægge pres på kommunerne«.

Kun to af de adspurgte kredsformænd i FOA er ikke enige i den betragtning.

Opslaget, der deler vandene

Uenigheden er opstået, efter at både FOA-formand Dennis Kristensen og formanden for Socialpædagogerne, Benny Andersen, har åbnet for, at der kan indgås aftaler på det statslige og regionale område, mens der kan udbryde konflikt på det kommunale område. I en facebookopdatering fredag skrev Dennis Kristensen:

»For mig er de to mest sandsynlige scenarier: Der kan ikke opnås forlig overhovedet, og konflikten starter om kort tid både for de stats-, de kommunalt og de regionalt ansatte. Der kan opnås forlig for de statsansatte og de regionalt ansatte, men KL vil ikke give sig i forhold til at aftale spilleregler for lærernes arbejdstid, og konflikten for de kommunalt ansatte går i gang. Tidligere ville jeg have anset den sidste mulighed for utænkelig, men nu har jeg opgivet kommunerne«.

Chefforhandler for de kommunalt ansatte og lærerformand Anders Bondo vil ikke forholde sig til, om hans medlemmers opfattelse af solidaritetspagten er i strid med topforhandlernes.

»Det er et teoretisk spørgsmål, og derfor opfatter jeg det heller ikke sådan, at Benny eller Dennis løber fra noget som helst. Musketereden står stadig lige så stærkt«, siger han og fortsætter:

»Der er en langt stærkere musketered blandt arbejdsgiverne. Der skal man virkelig ikke tro, at man kan sætte et papir mellem dem. Derfor er jeg er helt sikker på, at hvis vi kan lave en aftale på statens område, kan der også laves en aftale på kommunernes. Det er jeg slet ikke i tvivl om«, siger Anders Bondo.