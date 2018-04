LO-forbund er også klar til at gå solo på det kommunale område

Lidt efter klokken halv fem i morges stillede formændene fra FOA, 3F, Socialpædagogerne, Dansk Socialrådgiverforening og HK-kommunal sig op foran tv-kameraerne og annoncerede, at der var indgået en aftale om nye overenskomster på det regionale område.

Det var til står irritation for blandt andet FTF og Akademikerne, der ikke var klar til at skrive under på aftalen.

I dag klokken 10 mødes kommunerne til nye forhandlinger i Forligsinstitutionen, der i de seneste uger har forsøgt at bringe lønmodtagere og arbejdsgivere på det offentlige område - kommuner, regioner og stat - sammen om nye overenskomster for mere end 740.000 offentligt ansatte.

Og allerede nu åbner de samme fagforeninger, som i nat indgik aftale med regionerne, op for, at underskrive delaftaler på det kommunale område.

»Skulle vi komme i den situation, at vi har alt indholdet på plads undtagen spisepausen, så er vi der, at vi ikke kan forestille os at gå ud i en konflikt kun baseret på spisepausen. Så vil vi forhandle videre. Er der andre grupper, der vil gå fra bordet, så er det deres gode ret. Men hos os, er det afklaret, at skulle vi komme i den situation, så bliver vi siddende og forhandler videre«, siger Ellen Lykkegård, der er formand for 3F offentlig.

Formand for hovedorganisationen LO Lizette Risgaard opfordrer også fagbevægelsen til, at sætte kræfterne ind på at få flere aftaler på plads i Forligsinstitutionen frem for at »skælde hinanden ud«.

»Vi skal holde fokus på, hvad opgaven er. Det er at skabe forhandlede løsninger. Det er det, som medlemmerne gerne vil have, og det håber jeg meget, at man fortsætter med i Forligsinstitutionen«, siger Lizette Risgaard til Ritzau.

»Musketereden har aldrig været tænkt som noget, der skal spærre for, at man kan lave aftaler. Det er stadig muligt at komme ud med aftaler på alle områder«, siger hun.

Spisepausen splitter

På grund af musketereden har den betalte spisepause udviklet sig til en knast på det kommunale område, selv om det egentlig er på det statslige område, at problemet ligger.

Mona Striib, næstformand i FOA, åbner dog op for, at den løsning, der i nat blev indgået på det regionale område, også kan overføres til det kommunale. Løsningen indebærer, at spisepausen bliver skrevet ind i overenskomsten med den klausul, at de ansatte skal stå til rådighed under den 30 minutter lange pause.

»Det er en aftale, som vores jurister har vurderet sikrer den betalte spisepause, og den kan sagtens overføres til det kommunale område«, siger hun.

Lærernes arbejdstid

Det helt store spørgsmål nu er, om det er muligt at lande en aftale, der sikrer lærerne en tilfredsstillende arbejdstid.

Hverken 3F eller FOA vil forholde sig til, om man også er villig til at indgå en aftale uden om lærerne.

Forud for dagens møde har kilder fra både Kommunernes Landsforening (KL) og Danmarks Lærerforening fortalt om oplåste forhandlingspositioner og malet et anderledes positivt billede. Og her til morgen er det også forhåbningen hos KL, at nattens aftale vil få forhandlingerne til at flyde i en lind strøm.

»Det, at det er lykkes at indgå en aftale, gør, at det på en eller anden måde er lettere«, siger kommunernes chefforhandler, Michael Ziegler.

Han åbner op for, at den regionale aftale om løn og den betalte spisepause kan overføres til det kommunale bord.

»Min forhåbning er, at vi kan få et gennembrud på det kommunale område i dag. Alle temaer er gennemtravede på kryds og tværs, så der er ikke brug for tekniske arbejdsgrupper, der er brug for, at vi kan koncentrere os om det, vi har, og det håber jeg, at vi kan nå i dag«, siger han.