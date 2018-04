Lærer: »Anders Bondo har solgt vores konfliktmuligheder for en gang varm luft«

Anders Bondo Christensen har været oppe imod en hård modstander i overenskomstforhandlingerne.

Det ved Jesper Tranberg godt.

Men det ændrer ikke på, at folkeskolelæreren er dybt skuffet over det kommunale forlig, som chefforhandleren i de aktuelle overenskomstforhandlinger og hans formand præsenterede fredag eftermiddag.

»Jeg synes nærmest, det er uhørt, at der ikke bliver en ny arbejdstidsaftale«, siger Jesper Tranberg, der er folkeskolelærer på Nyboder Skole i København.

»Det er meget skuffende«.

Reaktionen deler en række folkeskolelærere i kommentarsporet til nyheden om forliget på folkeskolen.dk.

»Jeg føler mig i den grad dolket i ryggen, og det bliver et rungende nej fra mig. Hellere blive tvunget ind under en lov i en konflikt end frivilligt lægge sig ned og acceptere loven. Vi VED jo, hvor meget den har skadet både undervisningen og vores trivsel«, skriver Dorthe Madsen.

Jens M. Villumsen mener heller ikke, at man kan kalde forliget for et godt resultat.

»Man kan ikke gå til en OK-forhandling med krav om en afskaffelse af lov 409 og et krav om en arbejdstidsaftale for så at stå tilbage med lov 409 og ingen arbejdstidsaftale...og så efterfølgende sige, at det er et godt resultat. Erfaringerne siden 2013 har været rigelige til at sikre et oplyst grundlag for, hvad folkeskolen har brug for. Kommision... hvem tør stole på KL?«, spørger han.

Opgøret med lov 409 kom aldrig

Det har fra begyndelsen været et centralt krav i forhandlingerne fra lærerne, at man ønskede et opgør med den forhadte lov 409, der blev indført i 2013 efter 25 dages lockout af lærerne. Loven bliver kritiseret for at efterlade for lidt fleksibilitet til lærerne.

Men parterne kunne ikke blive enige om en ny model og derfor har man besluttet at nedsætte en ny undersøgelseskommission, der skal undersøge lærernes arbejdstid frem mod de næste overenskomstforhandlinger om tre år.

»Det har stået på sin 2013. Man forsøgte sig også med en ny arbejdstidsaftale i 2015. Og nu står vi her i 2018 foran en ny kommission, der skal arbejde i tre år. Det minder meget om sylteri«, siger Jesper Tranberg.

»Det er for tyndt, at vores forhandlere ikke har kunnet klare det. Jeg kan ikke tale på alle læreres vegne, men min fornemmelse er, at arbejdstiden er et meget centralt område for os lærere. Det er noget, vi mener alvorligt. Og derfor er det en alvorlig sag, at vi ikke får en ny aftale«.

Heller ikke den følelse er han alene med. Lotte Thomassen, der selv er lærer, giver ikke meget for undersøgelseskommissionen.

Undersøgelseskommission. Helt ærligt. Hvorfor er det så svært at lærerne skal have en arbejdstidsaftale ligesom resten af befolkningen?#OK18 #arbejdstidsaftale#folkeskolen — Lotte Thomassen (@CarlottaLotte) April 27, 2018

Anders Ousen, der også er lærer, vil hellere være aftalen foruden. Det skriver han i et tweet som svar til Jakob Bundsgaard, borgmester i Aarhus og kommende formand for Kommunernes Landsforening, der glæder sig over forliget.

jeg ser udelukkende varm luft og elastik i metermål. Denne lærer siger nej tak. #ok18 — Anders Ousen (@TheOusen) April 27, 2018

Overvejer at stemme nej

Anders Bondo Christensen ærgrer sig også over, at det ikke var muligt at blive enige om en ny arbejdstidsaftale. Men han mener, at aftalen er bedre end en konflikt.

Det kan Jesper Tranberg fra Nyboder Skole i København dog ikke se.

»Jeg må indrømme, at jeg synes, han har solgt vores konfliktmuligheder for en gang varm luft. For vi ved ikke, hvad der kommer ud af det«, siger folkeskolelæreren.

Men der er jo mange lokalaftaler allerede, som bløder loven op, og denne aftale lægger også op til flere lokalaftaler. Er det ikke godt?

»Det havde været rart at få lavet noget centralt, for så havde vi noget, vi kunne bygge på. Det har vi ikke nu. Man kan godt frygte, at det bliver sværere at lave en fælles om tre år, når der i mellemtiden skal laves flere lokale delaftaler«.

Som det ser ud nu, regner Jesper Tranberg derfor med, at han kommer til at stemme nej til aftalen, når den kommer til afstemning blandt medlemmerne.

»Det er jeg meget tæt på at konkludere nu«.