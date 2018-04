180.000 statsansatte indgår aftale om en ny overenskomst

Efter mere end et døgns uafbrudte forhandlinger i Forligsinstitutionen kan topforhandlerne på det statslige område her til aften præsentere et samlet forlig for de 180.000 statsansatte.

Det meddeler statens øverste arbejdsgiver, innovationsminister Sophie Løhde (V), og formand for Centralorganisationernes Fællesudvalg, Flemming Vinther.

Aftalen betyder, at de statsansatte kan se frem til en lønramme på 8,1 procent. Derudover afskaffes det såkaldte privatlønsværn, som blev til virkelighed med Flemming Vinthers underskrift i 2015, og den betalte spisepause bliver skrevet ind i overenskomsten.

»Det er en aftale, som indeholder en overenskomstmæssig sikring af spisepausen. Der er ikke nogen, der behøver at være bekymret for den«, siger Flemming Vinther.

De statslige forhandlere tilslutter sig de kommunale og regionale forhandlere, som i går og tidligere i dag blev enige om nye overenskomster på deres områder. Og det betyder, at der nu er blevet landet aftaler for samtlige 750.000 offentligt ansatte.

»Det er først og fremmest en god aftale, som begge parter kan se sig selv i. Og så er det en økonomisk ansvarlig aftale«, siger innovationsminister Sophie Løhde (V).

»Den danske model har bevist sit værd ved, at vi har landet forhandlede løsninger. Ikke bare i staten, men også i kommunerne og i regionerne«.

Så blev det 34 timer i #forligsen. Og #forlig i #OK18 -Gode ting tager tid. Vi har sagt #nokernok til forringelser og kæmpet for fair løn. Ved at stå #skuldervedskulder på tværs har vi sammen arbejdet os til 8,1% og en rigtig god aftale for medlemmerne i @hkstat - Tak for støtten pic.twitter.com/gscNCnrbE4 — Rita Bundgaard (@ritabundgaard) 28. april 2018

Selv om medlemmerne først skal godkende aftalerne, tyder alt således på, at storkonflikten er aflyst.

Det er særligt den betalte spisepause, der har været en af forhandlingernes helt store stridspunkter på det statslige område.

De statsansatte har argumenteret for, at der er tale om en hævdvunden ret, mens Moderniseringsstyrelsen i efteråret slog fast, at man betragtede spisepausen som et personalegode og ikke en overenskomstsikret ret.

Kort før offentliggørelsen af aftalen stak Flemming Vinther en knyttet næve ud af vinduet på Forligsinstitutionen. Nedenfor har mange tillidsrepræsentanter og fagforeningsmedlemmer trofast heppet på deres repræsentanter undervejs i forhandlingerne.

»Vi gik ind med tre krav og kom ud med tre krav, der er opfyldt«, siger Flemming Vinther.

