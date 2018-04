Flemming Vinthers traume er helet

Kunne han gøre to-tre ting om her i livet, ville overenskomstaftalen for de statsansatte i 2015 være en af dem.

Sådan sagde de statsansattes chefforhandler, Flemming Vinther, til Politiken i marts.

Lørdag skrev han sammen med innovationsminister Sophie Løhde (V) under på en ny treårig aftale for 180.000 statsansatte, og med den underskrift kan han strege mindst en af livets store fortrydelser ud.

Aftalen fjerner dels det såkaldte privatlønsværn, dels en hensigtserklæring om, at arbejdsgivere og lønmodtagere har en fælles målsætning om at lukke de offentlige ansattes løngab med udgangspunkt i 2008.

Vi har bevist, at sammenhold i dansk fagbevægelse også kan opleves i praksis og ikke kun på Arbejdermuseet

To ting, der blev til med Flemming Vinthers underskrift i Finansministeriet for tre år siden.

»Jeg var medskyldig i at få det ind i 2015, men nu kan jeg tage en del af æren for at få det ud igen. Der er kommet mere balance i tingene. Og det er en rigtig dejlig følelse, det vil jeg slet ikke lægge skjul på«, siger Flemming Vinther.

Privatlønsværnet og hensigtserklæringen har hængt som en lænke om foden på de offentligt ansattes topforhandlere, siden forhandlingerne begyndte for fem måneder.

Sidstnævnte har dannet grundlag for en følelsesladet diskussion om, hvorvidt de offentligt ansatte var blevet lønførende og havde en gæld at betale til staten.

Spisepausen er sikret

Flemming Vinther har altså fået taget et opgør med fortidens fejl, men har også landet en aftale for sine medlemmer med en lønramme på 8,1 procent over de næste tre år.

En af forhandlingernes helt store stridspunkter var spørgsmålet, hvorvidt den betalte spisepause var en hævdvunden ret eller et personalegode.

Den ret er nu blevet skrevet ind i overenskomsten for langt størstedelen af de statsansatte.

Flemming Vinther, du har under hele forløbet sagt, at du ikke ville betale for spisepausen, fordi det var en hævdvunden ret. Har I måttet betale for den spisepause?

»Alt er jo betalt i en overenskomst. Man skal bare huske, at der er mange afregningsformer. Der er meget få ting, der er afregnet én til én. Vi måtte slippe nogle krav om varslingsbestemmelser for mange af vores medlemmer. Det har selvfølgelig en værdi for arbejdsgiverne at slippe for at få det ind. Vi har fået en overenskomstsikret spisepause, og vi har fundet en intern balance, begge parter kan leve med«.

Du måtte altså til lommen for spisepausen?

»Du betaler for alt i en overenskomst. Der er bare mange betalingsformer«.

Akademikerne i kommunerne har måttet betale 0,35 procent af lønrammen til KL, hvor hovedparten findes ved at fastfryse rådighedstillægget. Er jeres aftale bedre?

»Det kan man ikke sammenligne én til én. Der er stor forskel på vilkårene på de tre aftaleborde i stat, region og kommune. Der er ikke rådighedstillæg i staten. Du får ikke andre svar, end at vi har landet en balanceret aftale«.

Men du har altså måttet betale, selv om du sagde, du ikke ville?

»Hør her, en spisepause koster 7,25 procent. Det havde man opdaget, hvis det var taget af den samlede ramme. I er meget optaget af, hvad vi har givet ved bordet, men det, I glemmer, er, at jeg bringer en vanvittig værdi til bordet, som Sophie Løhde skal afdrage på, og det er den arbejdskraft, hun får stillet til rådighed. 180.000 topengagerede ansatte. Jeg har aldrig ment, at vi skal give lige meget ved bordet; jeg lægger ud med at smide arbejdskraften på bordet, og så er innovationsministeren bagud på point fra starten af«.

Hvordan er det en sejr at få skrevet noget ind i overenskomsten, man hele tiden har haft retten til?

»Når vi har Moderniseringsstyrelsen, der går ud og siger, at spisepausen er en kutymemæssig ret, tænker vores medlemmer, at nu kommer de efter den. Det er en ubehagelig utryghed, og den har vi fået fjernet nu. Og selv om vi mener, at stå på meget sikker grund i vores sag, er der altid en procesrisiko i en voldgift. Det behøver de ikke at tænke over mere. Det er klaret«.