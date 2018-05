Rundspørge: Lærerne hælder til et »ja«

Det tegner til et klart ja fra lærerne til det forlig, som Lærernes Centralorganisation (LC) og Kommunernes Landsforening (KL) indgik ved overenskomstforhandlingerne.

Det viser en rundringning, som Politiken har foretaget blandt 68 kredsformænd ud af 75 mulige. I undersøgelsen vurderer 79 procent af kredsformændene, at pilen peger i retning af et ja til OK18.

Jeg vil markere og sige, at det ikke var det, vi gik efter. Medlemmerne står i håbløs situation Thomas Agerskov, formand for Gladsaxe Lærerforening

Mange kredsformænd lægger dog ikke skjul på frustration over, at forårets forhandlinger ikke gav en ny arbejdstidsaftale.

»Der er ingen, der jubler«, siger Kim Jørgensen, formand for Varde Lærerkreds: »På den anden side er der heller ingen, der kan se perspektivet i endnu en konflikt.«

I Politikens rundringning svarer 78 procent af kredsformændene, at de anbefaler deres medlemmer at stemme ja til forliget. Lidt over hver femte anbefaler hverken ja eller nej til OK-aftalen - i respekt for de medlemmer, der stemmer imod. En enkelt lærerformand stemmer slet ikke.

»Jeg vil markere og sige, at det ikke var det, vi gik efter. Medlemmerne står i håbløs situation«, siger Thomas Agerskov, formand for Gladsaxe Lærerforening.

Landets lærerkredse arbejder i disse uger på højtryk for at udbrede kendskabet til OK-forliget for at få flest mulige lærere til tage stilling til forligsaftalen.

»Jo mere oplyste folk er, jo bedre grundlag har de at træffe deres beslutning ud fra. Men vi frygter stadig, at aftalen og kommissionsarbejdet bliver en syltekrukke«, siger Lars Sten Sørensen, formand for Københavns Lærerforening.

KL og LC blev i slutningen af sidste måned enige om et kompromis, hvor parterne forpligter sig til forhandlingsforløb frem mod overenskomstforhandlingerne i 2021 suppleret af en kommission, hvis formål er at komme med bud på, hvordan den årelange strid om lærernes arbejdstid løses.

Formanden for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen, ser resultatet af Politikens rundringning som et tegn på, at lærerne godt kan se det fornuftige i forliget.

»Jeg tolker det som en rigtig god opbakning til den aftale, vi har indgået, selv om jeg har stor forståelse for den umiddelbare skuffelse over, at vi ikke fik en ny aftale.«

Også KL’s topforhandler Michael Ziegler (K) ser positivt på, at langt de fleste kredsformænd støtter OK18-forliget, og at det tyder på et ja.

»Vi har lagt rigtig meget vægt på at give folkeskolen en ny start. For at det kan lykkes, er det vigtigt, at det bliver med en bred opbakning til forliget. Jeg hæfter mig ved, at ingen kredsformænd anbefaler et nej«, siger han.

Kredse godt organiseret

Nana Wesley Hansen, arbejdsmarkedsforsker ved Københavns Universitet, er ikke overrasket over resultatet i Politikens undersøgelse. Hun vurderer, at der er stor sandsynlighed for, at lærerne vil følge kredsformændenes anbefalinger.

»Kredsene er rigtig godt organiseret. Resultatet af rundringningen vidner om, at der lokalt er tillid og opbakning til Anders Bondo og organisationen, og at lærerne fik mest muligt ud af deres mandat under OK18«, siger hun.

Siden lærer-lockouten og det efterfølgende regeringsindgreb i 2013 har lærerne været reguleret af lov 409, der indskrænker deres muligheder for at disponere over deres egen arbejdstid - en ret, der i stedet tilfalder skolelederne. I mange kommuner er der dog indgået lokalaftaler, og flere kredsformænd melder nu, at en række nye lokalaftaler er på vej.

Urafstemningen blandt lærerne finder sted i perioden 25. maj til 3. juni. Først derefter, og såfremt det bliver et ja, begynder det planlagte kommissionsarbejde ledet af den tidligere forvaltningschef i Næstved Kommune Per B. Christensen.