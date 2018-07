FOA’s nye formand efter forårets usædvanlige overenskomstforhandlinger: Lad os lave en ny musketered til næste gang Mona Striib håber, at hele fagbevægelsen igen kan stå samlet over for arbejdsgiverne. Flere kolleger synes om ideen, men de fælles krav mangler.

Selv de mest garvede arbejdsmarkedsjournalister kan blive enige om, at forårets overenskomstforhandlinger udviklede sig til en usædvanlig affære.

Det blev blandt andet foranlediget af fagbevægelsens musketered, der samlede alle forbund i én samlet front.

Nu er FOA’s nye formand, Mona Striib, klar til at genopfinde musketereden i de overenskomstforhandlinger, der begynder i 2021.

Vi fortjener at blive sparket ud, hvis vi ikke formår at samle det fællesskab en gang til Flemming Vinther, chefforhandler for de statsansatte

»Jeg kan sagtens forestille mig, at vi igen laver sådan en aftale med hinanden. Det er ikke først, når vi når frem til 2021, at den slags bliver aftalt. Som jeg ser det, har vi interessefællesskaber på en række områder som f.eks. lige- og lavtlønsdagsordenen. Det er noget, jeg forestiller mig, at vi sagtens kan kæmpe for på tværs af forbund«, siger Mona Striib.

Den opfordring er flere af hendes kollegaer i andre forbund klar til at gribe.

»Hvordan det kommer til at spænde af, er for tidligt at sige, men jeg mener, at vi skal bruge det nyvundne fællesskab progressivt, og derfor skal vi finde sammen om fælles dagsordener, det mener jeg helt sikkert«, siger Elisa Bergmann, der er formand for Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL).

Da forårets forhandlinger var på kogepunktet, brugte flere forbund hårde ord om musketereden, fordi 13 forbund indgik et delforlig, inden der var fundet en løsning på striden om de statsansattes betalte spisepause. Men i dag synes de statsansattes chefforhandler, at FOA-formandens budskab er en udmærket idé.

»Ja, absolut. Det er klart, at vi alle sammen har lært af slutfasen, at vi skal være bevidste om, hvad vi aftaler med hinanden. Vi skal være meget grundige i forhold til at diskutere, hvad der ligger i sådan en musketered. Men det, at vi fik etableret et fællesskab, hvor overlægen stod sammen med sosu-medhjælperen, gav et helt andet pres, og det er det, det handler om, når alt kommer til alt. Vi fortjener at blive sparket ud, hvis vi ikke formår at samle det fællesskab en gang til«, siger Flemming Vinther, der er også er formand for Hærens Konstabel- og Korporalforening.

Musketered splitter fagforbund

Det var spørgsmålet om løn, den betalte spisepause og lærernes arbejdstid, der samlede sygeplejerskeren og den dommeransvarlige foran Forligsinstitutionen i København.

Hvilke emner der er stærke nok til at samle 800.000 offentligt ansatte, er der endnu ikke fælles fodslag om.

FOA-formand Mona Striib håber, at samle fagbevægelsen om at sikre ligeløn og højere løn til de lavestlønnede, hvilket også var på tapetet under de overståede forhandlinger. Mens Flemming Vinther mener, der er mere potentiale i at samle fagbevægelsen om fælles seniorordninger.

»Arbejdsgiverne skriger på, at vi skal blive længere på arbejdsmarkedet, men jeg savner, at arbejdsgiverne rykker på dagsordenen for at sikre, at lønmodtagerne faktisk kan holde til at være på arbejdsmarkedet. Det er noget, man kan forholde sig til, uanset hvilken faggruppe man tilhører. Det, tror jeg, kan samle på tværs«, siger Flemming Vinther.