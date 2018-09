København skærper kampen mod social dumping: Finder fejl i næsten halvdelen af alle kontroller Københavns Kommune har nedsat en indsatsgruppe, som skal bekæmpe social dumping blandt deres underleverandører. Gruppen har stor succes, fordi den laver andet end skrivebordsarbejde, lyder det fra 3F.

Ved årsskiftet oprustede Københavns Kommune indsatsen mod social dumping blandt kommunens underleverandører på byggepladser, kantiner og køkkener.

Lønsedler skulle granskes bedre, og indsatsgruppen skulle på med sikkerhedshjelmen og ud i virkeligheden for at besøge byggepladserne uanmeldt.

Det ser nu ud til at have virket.

Siden har kommunen fundet dårlige løn- og arbejdsvilkår i 44 procent af de kontroller, som er blevet udført, viser friske tal fra Københavns Kommune.

Til sammenligning blev der fundet overtrædelser i 5,5 procent af kontrollerne, inden kommunen intensiverede indsatsen. I 2018 er der gennemført i alt 292 kontroller, både anmeldte og uanmeldte.

1,2 millioner i kompensation

En af sagerne drejer sig om 19 medarbejdere, der er blevet underbetalt hos en unavngiven underleverandør på en af kommunens byggepladser. De skal til sammen kompenseres med cirka 1,2 millioner kroner.

»Selv om langt de fleste af vores leverandører har orden i forholdene, viser sagen, hvor vigtigt det er, at vi fortsat sætter hårdt ind mod social dumping med effektiv kontrol der, hvor vi vurderer, at der er en reel risiko«, skriver Frank Jensen (S), Københavns overborgmester, i en mail til Politiken.

Efter mægling har virksomheden indvilliget i at tilbagebetale det største beløb nogensinde i kommunens indsats mod social dumping.

Tidligere har kontrollen med social dumping været varetaget af private revisorer, men klares nu af kommunens eget indsatsteam.

Norge henter inspiration

Ifølge Pelle Bisgaard, næstformand i 3F Byggegruppen, skyldes succesen, at Københavns Kommune er gået væk fra skrivebordskontroller.

»Det er ikke et udtryk for, at der er kommet mange flere og værre sager, men at Københavns Kommunes egen indsatsgruppe finder fejlene. Du vil ikke finde fejl ved kun at kigge i lønsedler. Det handler om at komme ud på byggepladsen og snakke med folk«, siger Palle Bisgaard, næstformand i 3F Byggegruppen.

Ifølge Københavns Kommune har resultaterne vakt opsigt i Norge, som senere på måneden kommer til Danmark for at høre mere om Københavns erfaringer med at bekæmpe social dumping.

Politiken har forgæves rettet henvendelse til arbejdsgiverorganisationen Dansk Byggeri for en kommentar.