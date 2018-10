Filippinere bor i ’umenneskelig’ dansk slumlejr 200 filippinske chauffører bor i uhumsk lejr ved Padborg og arbejder til 15 kroner i timen. De er ansat af det danske transportfirma Kurt Beier. Direktøren afviser alle anklager.

I en gammel uisoleret container ligger beskidte skummadrasser, og snavsede plastikposer og vasketøj flagrer fra loftet i den iskolde oktoberluft. Det lyder som noget fra et slumkvarter i Indien. Men vi befinder os faktisk i den danske by Padborg, hvor op mod 200 filippinske chauffører bor, mens de kører lastbil for det dansk selskab Kurt Beier Transport A/S. Det skriver Fagbladet 3F.

Fagforeningen 3F Aabenraa har været i kontakt med flere af de filippinske chauffører.

»Det er fuldstændig urimelige og umenneskelige boligforhold. De er stuvet sammen som kreaturer, og det er uhygiejnisk. De føler sig bondefanget og føler sig lokket til at være chauffører i Danmark. De var blevet lovet både gode bolig- og ansættelsesforhold, og derfor har de valgt at sige ja til at komme til Europa og arbejde«, siger Kim Brandt, der er formand for 3F Aabenraa.

Chaufførerne laver mad udenfor på primitivt og nedslidt campingudstyr, og så er der kun 4 toiletter til alle 200 mand.

Fagbladet 3F er i besiddelse af et dokument, hvor transportfirmaet oplyser, at det 28. marts 2018 beskæftigede 293 personer. Også 3F Aabenraa bekræfter, at de har mistanke om, at der er tale om langt mere end 200 chauffører.

Foto: Filippinske arbejdere/3f Fagbladet 3F afslører, at op mod 200 filippinere bor under usle og uhygiejniske forhold i stor lejr i Padborg. Her hyres de af dansk vognmand og arbejder angiveligt for helt ned til 15 kroner i timen.

Til fagbladet 3F fortæller flere af chaufførerne, at de typisk er på arbejde 18 timer i træk. I 9 af timerne er de sammen med en anden chauffør, der sidder ved siden af i førerhuset.

For det arbejde får de ifølge deres kontrakt i alt 1.060 dollars i løn og diæter om måneden. Det svarer til omtrent 6.800 kroner. Ifølge 3F’s beregninger betyder det, at de reelt får 15 kroner i timen.

Hvis 3F’s overenskomst overholdes, får en dansk chauffør i gennemsnit mellem 26.000 og 36.000 kroner om måneden.

»Vi skal have fokus på det her, for jeg tror ikke, at du finder mange i Danmark, der synes, det er okay at behandle udlændinge og aflønne dem på den måde. Det er social dumping ud over alle grænser«, siger Kim Brandt.

Foto: Filippinske arbejdere/3f Fagbladet 3F afslører, at op mod 200 filippinere bor under usle og uhygiejniske forhold i stor lejr i Padborg. Her hyres de af dansk vognmand og arbejder angiveligt for helt ned til 15 kroner i timen.

Lovlig uhumsk lejr

Hvor utroligt det end måtte lyde, er den uhumske lejr og de kritisable lønforhold ikke ulovlige. Chaufførerne har nemlig opholds- og arbejdstilladelse i Kurt Beiers polske firma.

På grund af arbejdskraftens frie bevægelighed kan chaufførerne frit påtage sig arbejde i Danmark eller andre europæiske lande uden at skulle arbejde på danske vilkår.

I Danmark findes der ikke mindsteløn. Lønforhold er i stedet overenskomstbestemt, og da de filippinske chaufførers kontrakt er i Polen, er det uvist, præcis hvilke forhold de er ansat under.

»Det er et kæmpe problem. Det skal løses på europæisk plan, fordi – tro det eller ej – disse mennesker er her fuldt lovligt. Det skriger højt til himlen, at man har den slags forhold i Europa i dag. Politikerne skal se på, hvordan det her kan laves om. Det her kan ikke være lovligt. Nu ser vi det inden for transportbranchen, næste gang kan det være hos slagterierne eller hos industrivirksomhederne«, siger Kim Brandt.

Ikke første gang

Selv om det tilsyneladende er lovligt, er det alligevel noget, der skal sættes en stopper for, mener flere politikere.

»Vi kan ikke have mennesker til at bo under de forhold til 15 kroner i timen. Det går simpelthen ikke. Det skal stoppes. Vi må sørge for, at det ikke sker i fremtiden. Det danske firma burde skamme sig, jeg har ikke respekt for sådan et firma«, siger Leif Lahn, der er beskæftigelsesordfører for Socialdemokratiet, og fortsætter: