Skat kradser flere af borgernes ubetalte regninger ind I tirsdags udbetalte overskydende skat til 3,4 millioner danskere, men flere danskere end sidste år har fået modregnet gæld til det offentlige i den overskydende skat.

Millioner af danskere kunne i sidste uge glæde sig over at få penge tilbage i skat.

I alt 3,4 millioner danskere skulle have overskydende skat tilbage, men for 360.000 borgere var der skår i glæden.

De fik nemlig modregnet ubetalte regninger i form i manglende licensbetaling, parkeringsafgifter eller anden offentlig gæld i deres overskydende skat. Det kan også være restskat fra tidligere år.

FAKTA Borgernes gæld Den statslige inddrivelse af de penge, som borgerne skylder det offentlige, har ikke virket optimalt i årevis. 106milliarder kroner skylder borgere og virksomheder i runde tal til det offentlige, viser den seneste opgørelse af offentlige restancer fra Skat. De er fordelt på fire områder: 70,5 milliarder kroner i skatte- og afgiftsrestancer. 4 milliarder kroner i kommunale restancer. 28 milliarder kroner i statslige restancer, inklusive underholdsbidrag. 3 milliarder kroner i andre statslige restancer. Vis mere

Der er blevet modregnet for mere end 1 milliard kroner i den overskydende skat, der blev udbetalt tirsdag 10. april. Det er næsten dobbelt så meget, som der blev modregnet i 2017 på samme tid. Sidste får fik 190.000 borgere modregnet 600 millioner i deres overskydende skat.

Skat har simpelthen fået bedre gang i den automatiske inddrivelse af gæld det seneste år.

»Jeg er glad for, at vi i år har nået at modregne langt flere sager end sidste år på samme tid. Det skyldes, at vi kan håndtere langt flere sager automatisk, fordi vi er kommet længere i genoprettelsen af inddrivelsen og derfor har et bedre overblik over gældsposterne, og så har medarbejderne gjort et kæmpe stykke arbejde«, siger Lars Nordahl Lemvigh, der er direktør for gæld i Skat.

Lars Nordahl Lemvigh er blevet udnævnt til direktør for den kommende gældsstyrelse, som får 1.500 ansatte.

De 3,4 millioner borgere, der skulle have overskydende skat tilbage i sidste uge, skulle have haft 16,7 milliarder kroner tilbage, men godt 1 milliard blev altså holdt tilbage for at dække ubetalte regninger til det offentlige.

Borgernes gæld eksploderet

For godt ti år siden blev al inddrivelse af borgernes gæld til det offentlige centraliseret i Skat. Før den tid havde kommunalt ansatte pantefogeder inddrevet de penge, som borgerne skyldte kommunerne, men ved en stor reform blev de kommunale pantefogeder afskaffet.

I stedet skulle et fuldautomatisk gældsinddrivelses-it-system, EFI, i statsligt regi klare opgaven med at inddrive borgernes gæld. EFI skulle have været klar i 2007, så i 2009 og siden i 2013. Derfor fik EFI øgenavnet 7-9-13, men systemet kom aldrig til at virke, så i 2015 blev systemet skrottet.

Allerede inden EFI var sat i gang, var tusindvis af skattemedarbejdere blevet bortrationaliseret trods advarsler fra skattemedarbejdernes fagforening.

I årenes løb er borgernes gæld vokset med milliarder af kroner. Den seneste opgørelse viser, at borgere og virksomheder skylder 106 milliarder kroner i skat, moms, børnebidrag og så videre til det offentlige.

Nu er der glæde i de ansattes rækker over, at det endelig går fremad med den automatiske inddrivelse af borgernes ubetalte regninger til det offentlige.

»Jeg er glad for, at det er lykkedes at drive mere gæld ind automatisk. Jeg har godt hørt, at det går bedre fra mine medlemmer«, siger formand for Told- og Skatteforbundet Jørn Rise Andersen, der dog maner til forsigtighed.

»Inddrivelse er et vanskeligt område med indviklede regler for eksempelvis forældelse. Jeg tror ikke bare, at vi kan regne med, at man laver en fordobling næste år. Jeg tror, at der skal nogle regelforenklinger til, hvis vi skal have bugt med den gamle gæld«, siger Jørn Rise.

1,2 millioner sager lukket

Modregningen i de 360.000 borgeres overskydende skat har helt eller delvist afviklet 1,2 millioner gældsposter. Det kan for eksempel være restskat for tidligere år, manglende licens, biblioteksbøder, underholdsbidrag.