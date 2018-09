11-årige mister 715.000 kroner: Vi kommer alle til at tabe på finanskrisen resten af livet Selv om det er 10 år siden, at finanskrisen brød ud, slipper danskerne aldrig af med regningen. En person født i 2007 vil tjene 715.000 kr. mindre livet igennem.

Om en uge er det 10 år siden finanskrisens reelle start, men krisen sidder stadig som en klods om benet på danskernes økonomi.

Siden krisens begyndelse har danskerne i gennemsnit tjent markant mindre, end de ellers ville have gjort. Det vil de efter alt at dømme blive ved med.

Jo tættere man er født på krisens udbrud, des større er konsekvensen for livsindkomsten. En dansker, som er født i 2007, får den fulde konsekvens af finanskrisen. Igennem et 80-årigt liv vil en person fra årgang 2007 tjene 715.000 kroner mindre, end hvis krisen ikke havde været der, målt i 2007-priser. Dermed svarer tabet til næsten tre årsindkomster for en gennemsnitsdansker.

Det viser en beregning, som landets førende kriseforsker, Jesper Rangvid, har lavet for Politiken.

»Det er et meget stort beløb, og det viser den måske vigtigste lære her 10 år efter: Finanskrisen har virkelig været og er stadig helt ufattelig omkostningsfuld for Danmark«, siger Jesper Rangvid, der er professor i økonomi ved CBS.

De 715.000 kroner er et cirkatal, understreger professoren. Beregningen er inspireret af en analyse fra den amerikanske centralbank og bygger på antagelser om fremtidig inflation, renter og andet, men hovedbudskabet er klart: Krisen gør danskernes livsløn markant lavere.

Det er meget sandsynligt, at det er en finanskrise, som har sat sig så dybt, at vi aldrig helt kommer over den Kristian Jensen, finansminister (V)

Danskernes store tab af indtægt skyldes, at Danmark i 2008 og 2009 fik et enormt tab i bnp som følge af krisen. Ifølge Rangvids analyse led Danmark et produktionstab på hele 200 milliarder kr. som umiddelbar konsekvens af krisen.

Siden er dansk økonomi kommet i gang igen, men tilbageslaget er aldrig blevet opvejet. I dag ligger Danmarks bnp 243 milliarder kroner under, hvad det havde gjort uden krisen. Landet er efter den målestok 11 procent fattigere, end hvis krisen aldrig havde fundet sted.

»Intet tyder på, at vi nogensinde indhenter det tab fra finanskrisen«, siger Jesper Rangvid.

Tabet blev unødvendigt stort

Meget af tabet kunne være undgået, vurderer Rangvid. Dansk Industri er enig. Økonomien blev unødigt overophedet op til krisen, hvilket gav mangel på arbejdskraft, så lønnen blev for høj, og firmaer gik glip af ordrer: »Det stillede danske virksomheder dårligere, da krisen ramte og gjorde den unødigt dyr for Danmark«, siger DI-direktør Kent Damsgaard.

Finansminister Kristian Jensen (V) erkender, at krisen har påført Danmark et tab, som formentlig er permanent.

»Det er meget sandsynligt, at det er en finanskrise, som har sat sig så dybt, at vi aldrig helt kommer over den«, siger Kristian Jensen. Han medgiver, at den regering, han var minister i omkring krisen, gjorde ting, der fremover skal undgås.

»Det her understreger, hvor vigtigt det er, at vi får sikret, at de fejl, der skete op til krisen med alt for letsindige udlån, og at der ikke var nok styr på de offentlige finanser, ikke bliver gentaget«, siger Kristian Jensen.

Jesper Rangvid stod i 2013 i spidsen for et ekspertudvalg, som lavede en rapport over, hvad der var gået galt. Den nye beregning af krisens store omkostninger for danskerne er en lærestreg, mener han.

»Det er utrolig vigtigt, at vi prøver at tage ved lære af den krise og forberede os bedre på den næste krise, så den ikke bliver lige så dyr«, siger Jesper Rangvid.