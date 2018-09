Danske Bank aner ikke, hvor mange penge, de har hvidvasket

Danske Bank har ikke over overblik over, hvor store beløb der kan være hvidvasket via bankens afdeling i Estland. Det fremgår af en meddelelse til fondsbørsen.

»Da banken ikke er i stand til fastlægge det præcise omfang af mistænkelige transaktioner foretaget af non-resident kunder i Estland i den pågældende periode, har bestyrelsen besluttet at donere bruttoindtægterne på kunderne fra 2007-2015, svarende til et estimeret beløb på 1,5 mia. kr., til en uafhængig fond, der vil blive oprettet med det formål at støtte tiltag til bekæmpelse af international økonomisk kriminalitet, herunder hvidvask, blandt andet i Danmark og Estland«, skriver banken i meddelelsen.

Danske Banks bestyrelse og direktion har tidligere i år meddelt, at den ikke ønsker at drage økonomisk fordel af de mistænkelige transaktioner, der har fundet sted i den estiske afdeling. Og at en eventuelt fortjeneste derfor vil blive doneret til et velgørende formål.

OPDATERES.