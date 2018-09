Thomas Borgen forlader Danske Bank med millioner i hånden

Thomas F. Borgen, administrerende direktør i Danske Bank, kan forlade banken med et tocifret millionbeløb. Det på trods af, at han har sagt op på grund af sin rolle i en stor hvidvasksag.

I morges fortalte Thomas Borgen, at han forlader banken. Det skete samtidig med, at resultaterne fra en intern undersøgelse af hvidvask for milliarder af kroner i bankens estiske filial blev offentliggjort. Han forlader banken, når en efterfølger er fundet af bestyrelsen.

»Det er åbenlyst, at Danske Bank ikke har levet op til sit ansvar i sagen om mulig hvidvask i Estland«.

»Det beklager jeg dybt. Selv om den eksterne advokatundersøgelse konkluderer, at jeg har levet op til mine juridiske forpligtelser, mener jeg, det rigtige for alle parter er, at jeg fratræder«, skriver Thomas F. Borgen i meddelelsen.

Når Thomas Borgen selv siger op - og ikke bliver bortvist eller fyret - får han løn som aftalt i den kontrakt, han har underskrevet. Den tilsiger, at han får 12 måneders løn med sig.

I 2017 fik Thomas Borgen en samlet løn på 17,4 millioner kroner. 11,5 millioner var løn, pension stod for 2,2 millioner kroner, mens bonusser i form af kontanter og aktier lød på 3,7 millioner kroner.

Alt efter detaljerne i kontrakten kan Thomas Borgen altså forlade banken med mindst 13,7 millioner kroner, som er grundlønnen.

Aktier for næsten ti millioner kroner

Samtidig vil Thomas Borgen kunne beholde sine aktier og de aktier, han har fået som del af sit incitamentsprogram.

Ved udgangen af 2017 havde Thomas Borgen 18.121 aktier i sit incitamentsprogram og ejede selv 40.902 aktier. Ved onsdagens kurs svarer det samlet til en værdi på 9,6 millioner kroner.

»Thomas Borgen bliver stillet, som det fremgår af hans kontrakt. Der er regler, der regulerer den situation«.

»Det kan man læse om i årsrapporten, hvor både varsler og andre forhold er beskrevet☺, sagde en tydeligt irriteret bestyrelsesformand, Ole Andersen, på et pressemøde onsdag til et spørgsmål om Thomas Borgens gyldne håndtryk.

