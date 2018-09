Bankernes vagthund: Vi kunne have været mere kritiske overfor Danske Bank

Allerede i 2007 kunne der være sat en stopper for hvidvaskningen af penge i Den Danske Banks filial i Estland.

Sådan lyder vurderingen i den interne undersøgelse, som Danske Bank har fået lavet af advokatfirmaet Bruun & Hjejle.

Advarslerne om, at der var noget galt, kom fra det estiske finanstilsyn og den russiske centralbank for mere end ti år siden. Informationerne pegede ifølge undersøgelsen på mulig skatte- og toldunddragelse og kriminelle aktiviteter i sin reneste form - herunder hvidvaskning af penge:

»De ulovlige aktiviteter beløb sig til milliarder af russiske rubler hver måned«, hedder det.

Det var det danske Finanstilsyn - bankernes vagthund, som modtog henvendelsen østfra. Den blev sendt videre til Danske Bank med et ønske om en redegørelse. Den redegørelse fik tilsynet også, men her døde sagen.

I en skriftlig kommentar beklager Finanstilsynets direktør Jesper Berg hændelsesforløbet.

»Når man ser tilbage, er det naturligt at overveje, om der er noget, der skulle være gjort anderledes med den viden, vi har i dag. Det står således helt klart, at Finanstilsynet skulle have været mere kritisk over for Danske Banks oplysninger om bankens hvidvaskforanstaltninger«, lyder det fra Jesper Berg i et mailsvar til Politiken.

»Det har vi selvfølgelig lært af, og det er derfor, vi har påbudt bestyrelsen og direktionen i Danske Bank at sikre, at banken giver Finanstilsynet fyldestgørende information«, forklarer han videre.

I advokatundersøgelsen står der nemlig: »Banken reagerede ikke på advarslerne, og desuden blev der givet forkert information til myndighederne«, som også konstaterer, at Danske Bank havde en reel chance for stoppe hvidvaskningen.

»Danske Bank forpassede imidlertid denne første klare mulighed«, står der i undersøgelsen.

Banken skrev imidlertid fejlagtigt i sin redegørelse, at det estiske finanstilsyn havde konkluderet, at Danske Bank levede op til gældende regler, og at det etiske tilsyn ikke havde gjort »væsentlige oberservationer«.

Finanstilsynet føler sig ført bag lyset af Danske Bank.



»Når Finanstilsynet får en sådan henvendelse, er det generelt den almindelige fremgangsmåde at bede om en redegørelse fra den pågældende bank, og forventningen vil være, at en bank svarer korrekt«, forklarer Jesper Berg.

I maj rettede Finanstilsynet en alvorlig kritik af Danske Banks ledelse og styring i forhold til hvidvaskproblemerne i den estiske filial. Konkret fik Danske Bank otte påbud og otte påtaler af kritisable forhold.

»Som det fremgår af vores afgørelse fra maj, har Finanstilsynet løbende fulgt op på de oplysninger, der er modtaget om hvidvaskforebyggelse i den estiske filial. Vi kritiserede i afgørelsen banken for, at den ikke i alle tilfælde havde givet Finanstilsynet retvisende oplysninger«, siger Jesper Berg.

Først i 2017 kom sagen om hvidvask i Danske Bank frem i offentligheden.