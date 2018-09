Rekord i beskæftigelse: Der har aldrig været så mange job, og der er endnu flere på vej 3.000 flere beskæftigede i juli – vi har ikke ramt muren, vurderer økonomer.

Måned for måned bliver der sat rekord i antallet i job. Og der vil blive sat flere rekorder i månederne og årene frem over, vurderer økonomer.



Antallet af folk i job er vokset med 3.000 fra juni til juli, så der nu er mere end 2,75 millioner personer i job, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Julis beskæftigelsesrekord kommer i kølvandet på flere rekorder i løbet af foråret. Siden beskæftigelsen var nede i en bølgedal i 2013, er der skabt 200.000 nye jobs i Danmark.

»Der er rigtig gode muligheder for, at jobfremgangen kan fortsætte«, siger cheføkonom Erik Bjørsted fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE), der hæfter sig ved, at jobmarkedet er helt anderledes end for 10 år siden.



»Langt hovedparten af de job, vi tabte i industrien, kommer ikke igen, og mange af de nye job, der bliver skabt, er deltidsjob i for eksempel servicesektoren«, siger Erik Bjørsted videre.

Rekorden skal dog tages med et vist forbehold bemærker økonomen. Omregnet til fuldtidsstillinger er der nemlig ikke flere i arbejde end for 10 år siden.

En anden økonom peger også på, at arbejdsstyrken er vokset. Der er simpelthen flere i arbejdsdygtige alder mellem 16 og 64 år.

»Det, vi kalder erhvervsfrekvensen, er ikke så høj, som den var før krisen. Der simpelthen ikke så mange i den arbejdsdygtige alder i job nu, som der var før krisen«, siger cheføkonom Helge Pedersen fra den nordiske storbank Nordea, som også vurderer, at der vil komme flere i job i tiden fremover.

»Der er generelt godt gang i økonomien, så der vil fortsat være efterspørgsel efter medarbejdere. I den kommende år bliver folkepensionsalderen hævet fra 65 til 67 år, og der bliver begrænset adgang til efterløn, så arbejdsstyrken vil blive øget«, siger Helge Pedersen.

Der kan være 100.000 flere i job i 2025

Også i den liberale tænketank Cepos lyder vurderingen, at der vil blive skabt titusindvis af nye jobs i de kommende måneder og år, så der i 2025 vil være 100.000 flere i beskæftigelse end i dag.

»Når folkepensionsalderen bliver hævet med to år i de kommende fire år, så vil flere seniorer blive ved med at arbejde. De skal ikke ud og skaffe sig nye jobs, men blot fortsætte i deres hidtidige stillinger. Vi allerede set, at reformer af for eksempel efterlønnen har fået flere og flere seniorer over 60 år til at blive ved på arbejdsmarkedet - og også seniorer over 65 år bliver i højere grad ved med at arbejde«, siger cheføkonom Mads Lundby Hansen fra Cepos.

Cepos-økonomen ser dog også nogle barrierer, som gør, at antallet af jobs ikke stiger endnu mere.

»Vi har fortsat en efterlønsordning, som frister nogle til at forlade arbejdslivet. Hvis vi afskaffede efterlønnen fremadrettet, så ville vi øge arbejdsudbuddet med 30.000 personer, og det ville også få beskæftigelsen til at vokse«, siger Mads Lundby Hansen og giver endnu et eksempel:

»Der er mange som arbejder på deltid, og hvis LO-arbejdere går fra deltid til fuld tid, så kommer de til at betale mere end halvdelen af de ekstra lønkroner i skat og afgifter. Derfor vil de gøre sig en legitim overvejelse om, det er værd at gøre en ekstra indsats«, siger Mads Lundby Hansen.

Mangel på medarbejdere

I nogle brancher bliver der talt om mangel på arbejdskraft.



»Vi har set, at hver tredje virksomhed i byggeriet melder om mangel på arbejdskraft. Det er vi nødt til at tage alvorligt«, siger Helge Pedersen og uddyber: