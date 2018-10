Sløset maskering forhindrede svindel for 25 millioner kroner

Tre år. Så lang tid gik der, før Skat fattede mistanke og fik stoppet den enorme strøm af milliarder, der flød fra den danske statskasse og direkte ned i lommerne på suspekte udbyttespekulanter, der lænsede statskassen for 12, 7 milliarder kroner fra 2012 til 2015.

Efterfølgende er et navn gået igen og igen: Sanjay Shah.

Det var også navnet på den hovedmistænkte britiske rigmand, der dukkede op på myndighedernes radar, da Skat pludselig fik en mistænkelig anmodning, knap to år efter at svindelnummeret er blevet offentligt kendt.

1. februar 2017 anmodede 34 amerikanske pensionsfonde Skat om at få udbetalt 25 millioner kroner i udbytteskat.

Efter at Skat i 2015 satte en prop i udbetalingen af udbytteskat, blev et nyt it-system indført. Ligesom når danskerne skal ændre deres forskudsopgørelse, bliver selskaber, der ønsker refusion af udbytteskat, nu bedt om selv at indtaste oplysninger.

Det gjorde, at Skat i 2017 i forbindelse med de 34 anmodninger kunne gå tilbage i systemet og spore de ’digitale fodspor’.

Pludselig dukkede en række interessante oplysninger frem.

Selskabsnavnene Solo Capital, Old Park Lane Capital, Telesto Markets og Westpoint Derivatives kommer til syne. Fire navne, der alle var kendt fra den tidligere svindelsag.

Sanjay Shah. Igen dukker han op. Alle fire selskaber er tilknyttet den hovedmistænkte brite.

»Det første, jeg tænker, er, at det virker utroligt dumt. Det undrer mig, at de ikke har anstrengt sig mere for at lægge en form for røgslør ud. De gør det meget let for en efterforsker at konstatere, at det hele med meget stor sandsynlighed kommer samme sted fra, og at det derfor næsten sikkert er organiseret af den samme gruppe bagmænd, selv om papirerne tilsyneladende kommer fra forskellige selskaber«, siger Peter Løchte, der er professor i finansiering ved Aarhus Universitet og har gennemgået dokumenterne for Politiken.

De manglende huller

Da Skat gennemgik den vedlagte dokumentation, dukkede der flere mistænkelige spor op.

Da Sanjay Shahs selskaber mellem 2012 og 2015 hev milliarder ud af statskassen, vedlagde de dokumenter, der angiveligt viste, at de ejede danske aktier. Alle dokumenterne var nummereret fortløbende, selv om selskaberne på papiret intet havde med hinanden at gøre.

Men i talrækken var der huller, og dokument nummer 6412 og 6413 kunne således mangle.

Det var netop de manglende numre, der dukkede op i 2017.

Sanjay Shah. Da myndighederne kiggede nærmere på de nummererede dokumenter, der i fagsprog bliver kaldt credit advices, var den britiske rigmand anført som underskriver på 18 ud af de 34 dokumenter.

Selv om flere danskere sikkert gerne så endnu et søm i Shahs kiste, er der ikke nødvendigvis lighedstegn mellem hans underskrift og hans involvering i det nye forsøg.

Kigger man nærmere på de dokumenter, som Politiken er i besiddelse af, kan man se, hvordan Sanjay Shah har underskrevet dokumentet 11. august 2015. Det er kun et par dage, efter at fælden klappede i, og Skat lukkede for al refusion af udbytteskat.

Men per 1. februar 2017, da anmodningerne blev sendt, var både Solo Capital, Old Park Lane Capital, Telesto Markets og Westpoint Derivatives begæret konkurs eller i likvidation, hvilket kort fortalt betyder frivillig afvikling af et selskab.

Alligevel var ansøgningerne om at få udbetalt udbytteskat skrevet på deres firmapapir, og de vedlagte dokumenters nummerering passede ind i den kronologiske rækkefølge, som dokumenterne fra Sanjay Shahs selskaber var nummereret med.