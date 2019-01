Eksperter vurderer: Det er vanskeligt at sætte kriterier for pension

Et politisk flertal vil have en differentieret pensionsalder. En række forskere har intet bud på, hvordan det skal kunne ske.

Nedslidte danskeres muligheder for at gå på pension er blevet et højaktuelt tema på Christiansborg, efter at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) presset af S og DF har indvilget i at diskutere emnet med partierne. Men forhandlingerne om en ny pensionsmodel kan blive op ad bakke, hvis udgangspunktet er Socialdemokratiets forslag om en differentieret pensionsalder afgjort af objektive kriterier. Det vurderer flere eksperter over for Politiken.

»Vi fandt i Velfærdskommissionen frem til, at en simpel regel ikke kan løse problemet, for tommelfingerregler giver meget let urimeligheder«, siger Torben M. Andersen, der var formand for Velfærdskommissionen i 00’erne og Pensionskommissionen i 10’erne.

Socialdemokratiet foreslog i sidste uge, at objektive kriterier skal afgøre, hvem der kan gå to eller tre år tidligere på pension end planlagt. En stærk markør skulle være antallet af år på arbejdsmarkedet, som skulle op på den anden side af 40, forklarede partileder Mette Frederiksen. I denne uge bakkede Dansk Folkeparti op om principperne i hendes udspil, og der er dermed umiddelbart flertal for en differentieret pensionsalder.

Men det er en vanskelig øvelse, politikerne begiver sig ud i, lyder vurderingen. Et system med mulighed for tidligere tilbagetrækning efter for eksempel 40 års arbejde vil give problemer.

»Hvis man laver en regel om, at alle, som har været på arbejdsmarkedet i 40 år, kan trække sig tilbage, vil man straks se et eksempel på en nedslidt person, der har arbejdet i 38 år, som vil komme i klemme«, siger Torben M. Andersen, økonomiprofessor ved Aarhus Universitet:

»Selv om mange af de nedslidte har været længe på arbejdsmarkedet, er det ikke dem alle. Og omvendt er det langtfra alle, som har været længe på arbejdsmarkedet, der er nedslidte og har et behov for at kunne trække sig tilbage«, siger han.

Heller ikke et andet medlem af Velfærdskommissionen, Jørn Henrik Petersen, mener, at antal år på arbejdsmarkedet »i sig selv er nogen vanvittig god markør«, fordi det ikke nødvendigvis indikerer, om folk er nedslidte.

Individuel vurdering kræves

»Derfor er det lidt svært at se, hvordan man klarer det uden at få den individuelle vurdering, som man dybest set gerne vil undgå«, siger han, med henvisning til at Mette Frederiksen vil opstille objektive kriterier for en lavere pensionsalder.

»Det var jo blandt andet derfor, at Velfærdskommissionen i sin tid holdt sig lidt tilbage fra at komme med en tanke om differentieret pensionsalder«, siger Jørn Henrik Petersen, der er professor emeritus. Han kan dog godt se behovet for en differentieret pensionsalder uden at have et bud på en køreklar model.

Også velfærdsforsker Bent Greve synes principielt, at differentieret pension er rigtigt, men antallet af år på arbejdsmarkedet er ikke nødvendigvis et godt kriterium. Tidligere pension må kræve sundhedsfaglige kriterier såsom indikatorer fra hospital, læge og medicinforbrug for at sikre, at reelt nedslidte får adgang.

»Skrækscenariet er, at man får skabt et system, hvor for mange trækker sig tilbage i stil med efterlønsordningen«, siger Bent Greve, der er professor på Roskilde Universitet.

Det kan ske, ved at ydelsen bliver på niveau med folkepension, påpeger han:

»Jeg tror ikke, at sådan en ordning vil være attraktiv for mange andre end dem, der reelt er nedslidte«.

Et andet problem med at give pension ud fra arbejdsår er, at data ikke findes.

»Centrale registre, der kan dokumentere, hvor længe man har været på arbejdsmarkedet, findes ikke før om cirka 10 år. Så skal man lade borgeren selv hente indkomstoplysninger via skatteoplysninger gennem årene«, siger Bent Greve.