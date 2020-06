Luftfarten har kurs mod en katastrofe

Automatisk oplæsning

Mens hele Danmark er ved at genåbne efter en lang, sej coronapandemi, er luftfarten fortsat lammet af rejserestriktioner og grænselukninger, der truer store dele af industrien.

Siden nedlukningen af det danske samfund 14. marts er flyvninger, bagagehåndtering, madservice og andre aktiviteter i luftfarten dykket så massivt, at de ligger 90 til 95 procent lavere, end de gjorde på samme tidspunkt sidste år.

Situationen er kritisk

Med udsigten til en fortsat begrænset rejseaktivitet helt frem til 31. august må luftfartsselskaberne og deres underleverandører indstille sig på et totalt tab af sommersæsonen 2020, mens det i bedste fald vil tage industrien 3-4 år at nå tilbage til noget, der minder om niveauet fra 2019.

For luftfartsindustrien er det intet mindre end en katastrofe, at vi i Danmark går enegang i forhold til en langsommelig genåbning Jacob Pedersen, Sydbank

Det er på denne dystre baggrund, at luftfartsindustriens medarbejdere og virksomheder nu sender et fælles nødråb til regeringen med ønsket om en lynaktion, der kan redde tusindvis af truede arbejdspladser – og sikre Københavns Lufthavns fortsatte position som luftfartens europæiske hovedbanegård.

»Når flyselskaberne kan se, at Danmark er et af de mest lukkede og restriktive lande i forhold til både ind- og udrejser, så lægger de deres ruter andre steder på landkortet. Det efterlader os i en yderst kritisk situation«, siger Michael Svane, administrerende direktør for DI Transport, der organiserer flyselskaber og virksomheder i og omkring lufthavnen.

50.000 lønmodtagere er direkte og indirekte beskæftiget i luftfarten. Men en stor del af de 169.000 arbejdspladser, der bliver skabt i den danske turistindustri, står og falder også med en stærk danskbaseret luftfartssektor.

»For luftfartsindustrien er det intet mindre end en katastrofe, at vi i Danmark går enegang i forhold til en langsommelig genåbning«, siger Jacob Pedersen, luftfartsekspert og aktieanalysechef i Sydbank.

»Jeg er faktisk overrasket over, at alle de danske flyselskaber lever endnu. Forhåbentlig kan de genvinde noget af det tabte, når vi begynder at lukke op, men det er klart, at det bliver sværere og sværere for hver dag, der går«.

Det er en af samfundsøkonomiens vækstmotorer, der hoster og harker, understreger Jacob Pedersen:

»Derfor er der rigtig mange arbejdspladser på spil. Jeg tror på, at Københavns Lufthavn kan generobre den stærke position, den har i Nordeuropa, men igen – jo længere tid der går, inden vi lukker op, jo mere vil andre lufthavne selvfølgelig udnytte situationen«.

Absurd genåbningsstrategi

Ud over DI Transport er HK Privat, 3F Transport, FPU og Dansk Luftfart medunderskrivere på branchens SOS, der er stilet til finansministeren, beskæftigelsesministeren, erhvervsministeren og transportministeren.

Ifølge HK Privats formand, Simon Tøgern, er det svært at forstå logikken i en genåbningsstrategi, hvor politikerne er »mere optagede af at snakke studenterkørsler og tatovører end at forholde sig til samfundsøkonomiens livsvigtige tandhjul«.

»Lige nu er de store rejse- og flyselskaber i fuld gang med at planlægge ruterne i et åbnet Europa, og det, rygterne siger, er jo, at de går uden om København«.