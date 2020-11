Danske Bank skruer kraftigt op for negativ rente

Så gik den ikke længere:

Efter at Danske Bank i et år har skilt sig ud som det eneste pengeinstitut, hvor man kunne have op til halvanden million kroner stående uden at betale negativ rente på 0,6 procent, er det nu slut med gavmildheden.

Fra nytår sænker banken grænsen for, hvornår privatkunder med en NemKonto skal betale negativ rente. Snittet kommer til at ligge ved 250.000 kroner, og dermed lægger Danske Bank sig på linje med andre store banker som f.eks. Nordea og Nykredit Bank.

50.000 er ’fredet’

Foreløbig er Sydbank det eneste pengeinstitut, der allerede beregner negative renter fra et indestående på over 100.000 kr.

Har du ikke en NemKonto i Danske Bank, kan du fra nytår have op til 50.000 kroner stående på en konto, før det kommer til at koste penge.

Dermed er Danske Bank stadig mere large end de fleste andre banker, der opkræver negativ rente fra første krone, hvis du ikke er helkunde, altså har din NemKonto, hos banken.

»Det er ikke holdbart«

Tiltaget hos bankerne skyldes, at det koster dem at have penge stående i Nationalbanken - bankernes bank - hvor den såkaldte indskudsbevisrente er negativ og har været det i årevis.

Her skal du betale negative renter i de danske banker Danske Bank: Nu 1,5 millioner kroner. Fra 1. januar 250.000 kroner. Nordea: Nu 750.000 kroner. Fra 1. januar 250.000 kroner. Jyske Bank: 250.000 kroner. Sydbank: Nu 250.000 kroner. Fra 1. januar 100.000 kroner. Spar Nord: 250.000 kroner. Ringkjøbing Landbobank: 250.000 kroner. Arbejdernes Landsbank: Nu 500.000 kroner. Fra 1. januar 250.000 kroner. Sparekassen Sjælland-Fyn: 250.000 kroner. Sparekassen Kronjylland: 250.000 kroner. Nykredit: Nu 750.000 kroner. Fra 1. januar 250.000 kroner. Kilder: Bankerne selv. * Opgørelsen er baseret på kunder, der har en NemKonto i banken og derfor er primær kunde. Vis mere

Derfor vælger bankerne at sende regningen videre til en del af kunderne med mange penge på kontoen.

»Vi befinder os fortsat i den helt ekstraordinære situation, at de negative renter efterhånden har udviklet sig til at være af nærmest permanent karakter, og i hvert fald ser ud til at vare ved længere«, siger Danske Banks finansdirektør, Stephan Engels, i en meddelelse.

»Det er ikke holdbart, at situationen ikke afspejler sig i vores rentevilkår, og derfor sænker vi grænsen for, hvornår der skal betales negative renter af store indlån«.

ritzau