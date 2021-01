Leif Beck Fallesen: Erhvervslivet frygter lang nedlukning og nye stramninger

Foreløbig er dansk økonomi lukket delvist ned frem til 17. januar, og regeringen strammede i går restriktionerne yderligere, efter at den nye og meget smitsomme britiske coronavariant er kommet til Danmark. Statsminister Mette Frederiksen (S) sagde på pressemødet i går, at regeringen venter, at det kan blive nødvendigt at fastholde alle eller dele af de skærpede restriktioner efter den dato.

Erhvervslivet frygter en længere nedlukning, som vil betyde tab af økonomisk vækst og arbejdspladser, især i den allerede meget hårdt ramte oplevelsesindustri. Tirsdagens nye restriktioner, bl.a. at forsamlingsforbuddet i det offentlige rum nedsættes fra 10 personer til 5 personer, at afstandskravet øges fra en til to meter, og at flest mulige kontakter skal undgås, skaber nye vanskeligheder. Men det afgørende for regningens størrelse er, hvor længe erhvervslivet skal leve med restriktionerne.

Det kom der ikke noget svar på i går. Statsministeren understregede, at de ikke skal gælde en dag længere end nødvendigt. Men den ubehagelige kendsgerning er, at datoen bestemmes af, hvornår og hvor megen vaccine der når frem til Danmark, og det har ingen dansk politiker reel indflydelse på. Til gengæld kom der i går et klart løfte om, at der kan vaccineres 100.000 danskere om dagen, når vaccinen er til rådighed. Men selv om der måtte komme vaccine nok i februar, er det usikkert, hvornår smittekurverne er knækket tilstrækkeligt til, at restriktionerne kan ophæves.