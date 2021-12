Pensionskunder kan sove trygt, selv om ejendomsgigant i Kina går konkurs

I længere tid har en mulig konkurs for den kinesiske ejendomsgigant Evergrande givet børsuro, og denne uge missede selskabet endnu et afdrag på sin enorme gæld. Men selv hvis det ender med et kollaps, behøver danskerne ikke frygte for deres pensionsopsparinger, selv om det på kort sigt kan give bølgeskvulp, vurderer analysechef Andreas Østergaard Nielsen fra Forsikring & Pension. Det er brancheorganisationen for forsikrings- og pensionsselskaber.

»Dels vil det nok kun være en midlertidig krise på de finansielle markeder, hvis Evergrande går konkurs. Dels er danskernes pensioner også investeret i mange andre aktiver end aktier. Aktiver, der går fri«, fortæller han.

Der er store problemer på Kinas ejendomsmarked. Det har den seneste tid fået international opmærksomhed på grund af frygt for følgerne. Giganten Evergrande er med en gæld på 300 milliarder dollar blevet det mest profilerede eksempel. Det svarer til knap 2.000 milliarder kroner.

Flere har kædet situationen sammen med krakket i den amerikanske investeringsbank Lehman Brothers i 2018, der var med til at udløse finanskrisen. Det er dog usandsynligt, at et krak i Evergrande vil føre til en egentlig finanskrise, vurderer Andreas Østergaard Nielsen.

Men det kan give bølgeskvulp på aktiemarkederne. Pensionskasserne er dog ikke tvunget til at sælge af den grund, da de er langsigtede investorer. Det er heller ikke analysechefens vurdering, at kunder med kort tid til pensionen er særligt udsatte ved en konkurs.

»De, der har kort til pension, har ikke så mange aktier i pensionsinvesteringerne. Så de vil ikke blive så hårdt ramt ved en uro her«, vurderer han.

Evergrande har over flere måneder kæmpet med at skaffe kapital til betalingerne. Selskabet har ikke officielt meldt ud, hvad der nu skal ske.

Ritzau