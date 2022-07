Nyt studie afliver myten om, at folk tager kviklån for at håndtere en uforudset udgift

Nyt studie hamrer en pæl igennem fortællingen om, at folk tager kviklån for at håndtere en uforudset udgift. I stedet er kviklånere kendetegnet ved løbende overforbrug, som ofte går til betting og spil.