Pensionisters skattegæld i boligen stiger til rekordhøje 8,5 milliarder Det er blevet dyrere for pensionister at få et kommunalt lån til betaling af boligskat, men alligevel stiger lånelysten år for år. Pensionister får simpelthen sværere og sværere ved at betale boligskat, vurderer økonomer.

Aldrig tidligere har landets godt halve million pensionister med eget hus lånt så mange penge af kommunerne for at betale deres grundskatter – den såkaldte grundskyld.

I 2016 havde pensionisterne indefrosset grundskyld for 8,5 milliarder kroner. Det er mere end fire gange så meget som i 2000, da blot 2 milliarder kroner var frosset inde, viser friske tal fra Danmarks Statistiks formueopgørelse for 2016.

Pensionisternes ret til at indfryse blev ellers gjort mindre attraktiv i 2011. Her blev renten på de kommunale lån til at indfryse grundskyld sat op, men det har tilsyneladende ikke dæmpet lysten til at få et kommunalt lån.

»Pensionisterne i ejerboliger gældsætter sig for at blive boende i deres eget hus«, siger boligøkonom Lise Nytoft Bergmann fra Nordea Kredit.

»Når pensionisternes indefrosne grundskyld er vokset uophørligt de seneste 16 år, og 2016 ingen undtagelse var, så tyder det på, at mange ældre har svært ved at betale deres boligskatter. Derfor ser de sig nødsaget til at optage gæld for at kunne blive i deres bolig«, siger boligøkonomen videre.

Renterne er i øjeblikket på et historisk lave niveau, men Lise Nytoft Bergmann siger, at stigende renter kan ramme landets pensionister hårdt.

»Det er populært blandt ældre at have afdragsfrie lån med variabel rente, så hvis pensionisterne har brug for at optage lån til at betale grundskylden i dag, hvad kommer der så til at ske den dag, hvor renten stiger, og de skal til at betale en højere rente på deres realkreditlån«, spørger boligøkonomen.

Boligskatter løber fra indtægter

Boligskatterne er siden årtusindskiftet steget langt mere end priser, lønninger og pensioner. Fra 2002 til 2017 steg inflationen med godt 27 procent, mens grundskylden i gennemsnit landet over er steget med 110 procent, viser Nordea Kredits beregninger.

Der blev ellers lagt loft over, hvor meget grundskylden kunne stige i 2002, og fra 2015 til 2016 var grundskylden helt fastfrosset.

Renten var så lav, at kommunerne decideret tabte penge på at agere billig bank for flere og flere pensionister Morten Mandøe, cheføkonom i KL

I interesseorganisationen ÆldreSagen er man opmærksom på, at boligudgifterne for ældre, der bor i eget hus, er et problem.

»Det kan være meget svært at finde penge til at betale den stigende grundskyld i takt med, at man bliver ældre, hvis man blot har folkepensionen, ATP og en mindre pension ved siden af. Vi kan se, at de ældste af de ældre, som oftest indfryser deres grundskyld«, siger seniorkonsulent Claus Blendstrup fra ÆldreSagen, der i september udgav en større analyse af indefrosne ejendomsskatter.

»Det er ikke nødvendigvis de fattigste pensionister, der fryser deres grundskyld inde, men »de fattige« i de områder, hvor grundskylden er steget mest – altså husejere i for eksempel hovedstadsområdet. Pensionisternes indkomster stiger ikke nær så meget som lønningerne for folk i arbejde«, siger Claus Blendstrup.

Pensionisternes realindkomst steg fra 2005 til 2015 med 2 procent ifølge ÆldreSagen, hvis man var pensionist i hele perioden, mens de 25- til 64-åriges realindkomst er steget med 15 procent i samme periode.

»Hvis man bor i et område, hvor grundskylden er steget meget, så bliver det selvsagt vanskeligere at finde pengene til at betale. Det er måske et sted mellem 30.000 og 50.000 kroner om året, som skal betales i grundskyld«, siger Claus Blendstrup.

I nordsjællandske Fredensborg er grundskylden steget med hele 163 procent i løbet af 15 år, mens andre nordsjællandske kommuner følger efter.

ÆldreSagens analyse viser, at det er 55.000 – eller 16 procent – af landets 340.000 pensionisthusstande, som benytter muligheden for at fryse grundskyld inde.