I to bydele er det næsten halveret: Salget af ejerlejligheder i København styrtdykker

I nogle københavnske bydele er lejlighedssalget næsten halveret sammenlignet med for et år siden.

Lejlighedsejere i København skal væbne sig med tålmodighed, hvis de planlægger at sætte deres bolig til salg.

Nye tal viser, at antallet af solgte lejligheder i København er dykket i en grad, så vi skal seks år tilbage for at finde en tilsvarende træg periode, skriver Boligsiden.dk i en pressemeddelelse.

Faldet er generelt for det meste af landet, men især i hovedstaden er antallet af handler i januar og februar faldet markant. Her blev der solgt 951 lejligheder, og det er 25 procent færre end i samme periode sidste år. På landsplan var faldet 15 procent.

Boligøkonom i Nordea Lise Nytoft Bergmann peger på de seneste års tocifrede prisstigninger på ejerlejligheder i København som en af hovedårsagerne til, at antallet af handler er faldende.

Priserne er ganske enkelt blevet så høje, at færre kan være med.

Det understreges også af, at det især er de større lejligheder til over 5-6 millioner kroner, der ligger længere til salg.

Sværere at låne penge

Samtidig mener hun, at vi ser effekten af en række lånestramninger, som politikerne de seneste år har gennemført.

Stramningerne er indført for at undgå en gentagelse af finanskrisens bristede boligboble, hvor tusindvis af boligejere i årene op til 2007 satte sig så dyrt, at de blev teknisk insolvente, da krisen ramte, og deres mursten på kort tid faldt kraftigt i værdi.

Stramningerne betyder blandt andet, at man skal have mindst fem procent af en boligs pris til udbetaling, og at man i særlige vækstkommuner som København og Aarhus skal kreditgodkendes til et fast forrentet lån på fire procent, hvis man vil finansiere sin bolig med et flekslån, hvor renten ikke ligger fast men er variabel og altså kan stige med højere boligudgifter til følge.

Politisk har man lavet en perlerække af tiltag de seneste år, og det ser vi nu effekten af Lise Nytoft Bergmann, boligøkonom Nordea

Og senest indførte politikerne med afsæt i anbefalinger fra Nationalbanken nye god skik-regler, der med virkning fra 1. januar sidste år pålagde banker og realkreditinstitutter at afvise risikable boliglån til de familier, hvor den samlede gæld er mere end fire gange så høj som deres årsindkomst. Og som ydermere har lån for mere end 60 procent af værdien i deres hus eller ejerlejlighed.

»Politisk har man lavet en perlerække af tiltag de seneste år, og det ser vi nu effekten af«, siger Lise Nytoft Bergmann.

Nye boligskatter sender priser ned

Ud over de høje priser og de strammere låneregler, vurderer boligøkonomen, at de nye boligskatter, som indføres fra 2021 allerede nu påvirker markedet.

»Selv om der er noget tid til, de træder i kraft, har der været skrevet meget om dem, så boligkøberne ved godt, at de kommer. De forventes at presse priserne ned, hvorfor man selvfølgelig ikke er interesseret i at købe for dyrt«, siger Lise Nytoft Bergmann, der oplyser, at Nordea Kredit isoleret set forventer prisfald på 5-10 procent som følge af de nye boligskatter.

Birgit Daetz, boligøkonom og kommunikationsdirektør ved Boligsiden.dk, mener også at lånestramningerne påvirker markedet. Desuden kan køberne i dag tillade sig at have is i maven, da udbuddet af lejligheder er vokset markant.

»Det gør, at mange potentielle købere kan tillade sig at være mere tålmodige og vente lidt med at underskrive en købsaftale, fordi konkurrencen er mindre heftig end tidligere«, siger Birgit Daetz i pressemeddelelsen fra Boligsiden.

Det er især i København V og i Brønshøj, at antallet af handler er dykket med fald på henholdsvis 45,9 procent og 46,3 procent sammenlignet med januar og februar 2018.

Kun i to bydele blev der handlet flere lejligheder sammenlignet med samme periode i fjor. Det drejer sig om København NV og på Frederiksberg.