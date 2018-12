Topdirektør efter overtagelse af KMD: Jeg får bonus for at blive

En gang hed det Kommunedata og var ejet af landets kommuner. Det blev så til det mere internationalt klingende KMD, og ejeren blev en kapitalfond Advent International samt et dansk pensionsselskab, Sampension.

Nu havner KMD hos den japanske it-gigant NEC, der har købt KMD af de hidtidige ejere.

I første omgang kommer de ansatte, private og offentlige kunder ikke til at mærke de store forandringer.

»Vi kommer til at fortsætte den strategi, som vi har lagt for KMD«, siger Eva Berneke, administrerende direktør for KMD.

Det bliver sjovt at blive tre år endnu – også finansielt. Eva Berneke, topchef i KMD

Der er i øjeblikket 3.200 ansatte i KMD.

»Det er blevet lidt færre henover årene, fordi vi – som alle andre virksomheder – forventes at blive mere effektive. Vi må tage vores egen medicin, når det gælder digitalisering«, siger Eva Berneke, der oplyser, at KMD har været oppe på 3.500 ansatte.

Datterselskab fremover

Fremover skal KMD være et datterselskab i den japanske teknologikoncern NEC.

»Vores kunder kommer på længere sigt til at mærke, at vi bliver en del af en teknologikæmpe, der kan tilbyde nye ting. De har spændende ting inden for kunstig intelligens og biometrik, som er ansigts- og fingergenkendelse«, siger Eva Berneke og uddyber:

»Selv om vi synes, at vi er en stor virksomhed i en dansk sammenhæng, så har vi ikke de samme muskler som NEC. Vi kommer ind på de helt stores legeplads«.

Op mod 70 procent af KMD’s kunder er i dag at finde i det offentlige.

»Vi skal fortsætte udviklingen med at få flere private kunder, mens NEC har den modsatte udfordring. De vil faktisk gerne have flere offentlige kunder og have løsninger til dem. Det er derfor, de køber os«, siger Eva Berneke.

Det er netop KMD’s styrkeposition, i form af at være udvikler af software til offentlige kunder, som japanerne køber sig ind i, fremgår det af en meddelelse fra NEC.

»Danmark betragtes som en europæisk rollemodel, når det handler om at forbedre offentlige services og opnå effektiviseringer gennem digitalisering. Gennem købet af KMD får NEC adgang til teknologi, kompetencer og produkter, der er i absolut verdensklasse«, forklarer den administrerende direktør, Takashi Niino.

Vil lokke ledelsesgruppe til at blive

NEC har bedt den nuværende ledelsesgruppe fortsætte i KMD og lokket med en kontant præmie i form af et såkaldt incitamentprogram.

»De har lagt et program foran os, som gør, at det bliver sjovt at blive tre år endnu – også finansielt. Det er for mig at se positivt, at de køber virksomheden med medarbejdere og en ledelse, som de gerne vil satse på«, siger Eva Berneke, der ikke ønsker at oplyse størrelsen på præmien for at blive.

KMD omsætter årligt for godt fem milliarder kroner.