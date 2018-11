Dansk økonomi er uhyre sårbar over for udlandet Eksportens betydning for dansk økonomi er vokset. Det gør Danmark rigere, men mere følsom over for udefrakommende kriser som Brexit og handelskrig.

Hidtil har det været en nærmest rendyrket succeshistorie, at dansk eksport har vokset sig større og større. Nu giver det imidlertid Danmark en udfordring.

Dansk økonomi er blevet så åben, at landet i dag er blevet meget sårbart over for udsving i international økonomi. Og disse udsving har aldrig været så svære at forudse som nu. Det konstaterer Dansk Industri, DI, på baggrund af en prognose for dansk økonomi frem til 2020.

»Der er større usikkerhed om verdensøkonomien nu end nogensinde før«, siger Kent Damsgaard, der er direktør i DI.

Usikkerheden skyldes blandt andet USA’s handelskrig med Kina og briternes forhandlinger om at forlade EU, hvor det endnu er uvist, hvor det ender.

Dansk økonomi har umiddelbart udsigt til en vækst på 1,8 procent af bruttonationalproduktet, bnp, i 2019 og igen i 2020, forventer DI. Men udsigterne for verdensøkonomien er i løbet af i år blevet gradvist formørket som følge af brexit og handelskrig.

Hvis den udvikling fortsætter året ud, vil det ramme dansk økonomi så meget, at væksten til næste år og året efter bliver på 1,6 procent i stedet for 1,8 procent, lyder DI’s prognose. Det kan lyde som en lille forskel, men reelt betyder det, at dansk beskæftigelse vil være 14.000 personer lavere end ellers.

»Vi er dermed meget, meget følsomme over for de usikkerheder, der findes internationalt – mere følsomme, end vi har været på noget tidspunkt før«, siger Kent Damsgaard.

Danmark er blevet så sårbar over for udefrakommende ændringer, fordi eksporten i de seneste årtier er vokset. Siden årtusindskiftet er eksporten steget fra at udgøre godt 40 procent af bnp til nu at nærme sig 60 procent.

Eksporten har i årtier drevet væksten i dansk økonomi, påpeger DI:

»Men det betyder også, at når verdensøkonomien skvulper, så er Danmark en gul badeand, som skvulper med«.

En oplagt tanke kunne være, at Danmark har begået en fejl ved at åbne økonomien så meget mod verden, at landet nu er sårbart i en tid med stor omskiftelighed. Men det ville være en helt forkert lære at drage, understreger DI.

»Det er en positiv historie, at handel nu fylder så meget af vores økonomi. Vi havde ikke haft den velstand, vi har nu, hvis det ikke var for den udvikling«, siger Kent Damsgaard.

Læren er i stedet, at danske politikere og virksomheder må være mere beredt end ellers på, at økonomien kan blive påvirket pludseligt udefra, mener han.

Danmark har nogle fordele

Danmark har allerede gode forudsætninger for at klare udfordringerne, der måtte komme, vurderer en økonom.

»Hvis der kommer usikkerhed om verdenshandlen nu, står vi ganske rigtigt til at tabe mere, end hvis vi havde været en lukket økonomi som Nordkorea. Men havde vi været en lukket økonomi, havde vi omvendt ikke haft al den velstand, vi har nu«, siger cheføkonom Helge Pedersen fra Nordea.

Desuden har Danmark en særlig fordel, mener han:

»Danmark har siden vikingetiden været en handelsnation, så vi er vant til at omstille os. Vi vil være i stand til at reorientere vores eksport, hvis vi bliver ramt af protektionisme«, siger Helge Pedersen.

Han påpeger, at Danmark før er blevet ramt af russiske sanktioner ved konflikten om Ruslands annektering af Krim.

»Det gav et kraftigt fald i eksporten af svinekød til Rusland, men det førte hurtigt til, at Danmark fandt andre og måske endda mere lukrative markeder i blandt andet Kina«, siger Helge Pedersen.

Hvis Danmark formår at gå fri af negative effekter af brexit og handelskrig, tegner de kommende år ganske lyse, vurderer DI. Det internationale opsving er ved at have toppet, så Danmark vil ikke have så meget medvind udefra som i de senere år, men fremgang i eksport og privatforbrug vil give en hæderlig vækst, mener Kent Damsgaard:

»Hvis det sker, så fortsætter de gode tider, bare i et lidt i lavere gear. Det er en god nyhed«.